AliExpress décerne à Dreame Technology le prix de la marque affichant la croissance la plus rapide

Depuis qu'elle s'est jointe à AliExpress en 2018, la société Dreame Technology a rapidement élargi son marché mondial, proposant ses produits à des pays clés comme les États-Unis, la France, la Pologne, l'Allemagne, la Russie, l'Espagne, l'Italie, la Hollande, la Corée et le Japon. À partir de 2020, le volume de ventes de l'aspirateur-balai sans fil de Dreame a atteint le premier rang du marché français d'AliExpress, établissant la nouvelle marque comme l'une des meilleures en Europe. Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé l'économie mondiale en 2020, Dreame a tout de même obtenu de bons résultats sur le marché mondial d'AliExpress, avec une valeur de vente de plus de 14 millions de dollars, soit quatre fois plus que l'année précédente. Au cours du Vendredi fou d'AliExpress 2020, le magasin officiel de Dreame s'est classé au premier rang des ventes dans la catégorie des appareils de nettoyage à domicile.

Dreame Technology accorde toujours une grande importance à l'innovation des produits et à l'expérience utilisateur. Grâce à des études de marché et à des analyses approfondies, l'équipe de recherche et développement de Dreame ont observé une forte demande de solutions avancées d'évitement des obstacles chez les utilisateurs d'aspirateurs robotisés. Dans ces circonstances, Dreame Technology lancera en mai son nouveau produit, le robot aspirateur avec vadrouille Dreame Bot L10 Pro, pour offrir des solutions de nettoyage de maison intelligentes sur la plateforme AliExpress.

Le système innovant d'évitement d'obstacles 3D HAUTE PRÉCISION adopté par le Dreame Bot L10 Pro peut balayer l'environnement en temps réel, et aider l'appareil à détecter et à éviter les obstacles rapidement et précisément. La technologie LiDAR à double laser et le nouvel algorithme SLAM (localisation et cartographie simultanées) permettent au L10 Pro de réaliser une cartographie 3D, d'optimiser la trajectoire de nettoyage et d'éviter les obstacles.

« Nous sommes honorés de recevoir le prix de la marque affichant la croissance la plus rapide d'AliExpress. Cela nous motive à faire des percées et à mettre les utilisateurs au premier plan de nos préoccupations. Dreame Technology vise à mettre au point des produits de calibre mondial pour les appareils ménagers intelligents », a déclaré Frank Wang, directeur du marketing international de Dreame Technology.

Tous deux dotés de moteurs à haute vitesse révolutionnaires de 150 000 tr/min pour assurer un nettoyage puissant et profond, les aspirateurs-balais sans fil T30 et V12 de Dreame peuvent produire une puissance de succion allant jusqu'à 185AW et 190AW, respectivement. Grâce à cette puissance sans pareille, les aspirateurs-balais sans fil T30 et V12 de Dreame peuvent éliminer la poussière et les débris bien incrustés plus efficacement que tout autre nettoyeur sur le marché.

Dreame Technology devrait offrir le Dreame Bot L10 Pro et les aspirateurs sans fil V12 et T30 sur Amazon et AliExpress en mai et juin de cette année.

Fondée en 2015, Dreame Technology, une entreprise novatrice de produits de consommation qui met l'accent sur les appareils intelligents d'entretien ménager, est portée par sa vision d'améliorer la qualité de vie grâce à la technologie.

