« Ce sont plus de 50 employés de l'entreprise, habitant la région, qui sont affectés à la réalisation de ce projet d'exception d'infrastructures qui fait aussi place à l'utilisation de matériaux de béton recyclé en sous-fondation de rue qui représente un des nombreux aspects VERT du projet » a précisé le président et chef de la direction de ALI Excavation , Marc-André Loiselle. Ce dernier a mentionné que ces travaux revêtaient un caractère hautement stratégique indéniable, en raison de l'impact engendré par la venue du nouvel hôpital Vaudreuil-Soulanges qui comptera 404 lits, à l'intersection des autoroutes 30, 40 ainsi que de la route 340.

Le site du chantier révélera de plus la présence de la plus imposante excavatrice jamais utilisée dans la région; une pelle Hitachi ZX 670; un équipement qui sera mis à contribution en marge de la mise en place des infrastructures sanitaires desservant le nouveau Quartier de la Gare, un projet TOD, qui sera marqué au fer d'une densité plus forte et d'une mixité des usages dans un nouvel écosystème privilégiant la qualité environnementale des lieux et le transport en commun. C'est, incidemment, cette pièce d'équipement sortant de l'ordinaire qui a excavé le nouveau Complexe des Sciences de l'université de Montréal en un temps record.

Monsieur Loiselle s'est aussi déclaré heureux de pouvoir participer à cette évolution urbaine en capitalisant sur l'achat local, dans un contexte de relance de l'économie post-pandémie à la COVID-19. « L'entreprise va privilégier les achats de matériaux provenant de fournisseurs essentiellement locaux, dans une importante proportion » de poursuivre monsieur Loiselle en spécifiant que le réinvestissement dans la communauté constituait l'une des valeurs fondamentales de l'entreprise qui participe ainsi activement au développement de la municipalité avec l'exécution de projets majeurs, dont ceux menant au Quartier de la Gare et à l'usine de pompage et de filtration de l'eau de la ville.

Pour ALI Excavation, ce contrat témoigne de l'importance stratégique du mandat qui vise à satisfaire les besoins sanitaires non seulement du développement résidentiel, mais, principalement, en amont, ceux d'un méga-hôpital de 1,5 G$, comportant, outre ses 404 lits, un bloc opératoire composé de 11 salles d'opération ainsi qu'une urgence à l'issue des travaux qui se dérouleront conformément aux échéanciers, en prévision d'une livraison de projet en 2026.

Le chantier d'ALI Excavation devrait être complété en novembre 2020.

