ALFAR CAPITAL S'ASSOCIE À 1-800-RADIATOR CANADA POUR BÂTIR UNE PLATEFORME NATIONALE DE DISTRIBUTION DE PIÈCES DE RECHANGE POUR AUTOS ET CAMIONS

Réalisé par l'entremise du Fonds II, ce deuxième investissement du fonds montréalais appuie les fondateurs Farhaan Thobani et Badal Davda, alors que Georges Karam se joint à l'équipe à titre de président exécutif du conseil. L'opération vise plus de 20 emplacements partout au Canada d'ici l'exercice 2030, un pari sur un marché où le vieillissement du parc d'autos et de camions propulse la demande de réparations à des niveaux records.

MONTRÉAL, le 30 juin 2026 /CNW/ - Les Canadiens conservent leurs véhicules plus longtemps que jamais, ce qui fait grimper la demande de pièces de réparation et de remplacement à des sommets inégalés. C'est dans ce contexte qu'Alfar Capital, fonds d'investissement montréalais dirigé par des entrepreneurs, annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec 1-800-Radiator & A/C (Canada) (« 1-800-Radiator Canada » ou la « Société »), le plus important exploitant multisuccursales du réseau 1-800-Radiator au Canada et l'un des plus importants en Amérique du Nord, en vue de créer un distributeur national de pièces de rechange du marché secondaire : échangeurs de chaleur, climatisation, systèmes antipollution et pièces électriques rotatives destinés aux véhicules légers et lourds.

Le moment choisi reflète un marché en mouvement. La vague de véhicules vendus durant les solides années de 2015 à 2019 a maintenant atteint sa période la plus exigeante en matière de réparation et d'entretien, ce qui stimule la demande sur le marché secondaire d'un bout à l'autre du pays.

Réalisé par l'entremise d'Alfar Capital Partners II, S.E.C. (le « Fonds II »), ce partenariat constitue le deuxième investissement de plateforme du fonds en neuf mois. Fondée en 2018 par Farhaan Thobani et Badal Davda, 1-800-Radiator Canada exploite neuf succursales en Ontario et en Alberta, soutenues par un centre de distribution central à London, en Ontario, et dessert des ateliers de réparation indépendants, des ateliers de carrosserie, des concessionnaires et des gestionnaires de parcs de véhicules. Les fondateurs continueront d'assurer la gestion quotidienne de l'entreprise et réinvestissent une part importante de leurs propres capitaux dans le partenariat. La direction prévoit porter le réseau à vingt emplacements ou plus partout au Canada d'ici l'exercice 2030, en ouvrant de nouvelles succursales et en acquérant de plus petits exploitants indépendants.

Georges Karam, qui a bâti et vendu plusieurs entreprises canadiennes de technologie et de services, dont Atelka et Cognibox, se joint à l'entreprise à titre de président exécutif du conseil et collaborera au quotidien avec les fondateurs pour orienter l'expansion nationale.

« Alfar comprend ce que nous avons bâti et pourquoi cela fonctionne », ont déclaré Farhaan Thobani et Badal Davda, copropriétaires de 1-800-Radiator Canada. « Nous avons passé les dernières années à valider un modèle qui offre des prix et une disponibilité que nos concurrents ne peuvent égaler. Avoir un partenaire qui fait confiance aux fondateurs pour continuer à diriger l'entreprise, tout en nous donnant le capital et la structure nécessaires pour percer de nouveaux marchés plus rapidement, c'est exactement ce dont cette prochaine étape avait besoin. »

« Il s'agit d'un secteur aux assises solides et doté d'une voie de croissance bien définie », a affirmé Georges Karam, président exécutif du conseil de 1-800-Radiator Canada. « Farhaan et Badal ont mis au point une façon éprouvée d'ouvrir et d'exploiter des emplacements prospères. Je me réjouis à l'idée de soutenir la réalisation de leur plan ambitieux. »

« Farhaan et Badal ont créé ce que la plupart des exploitants de ce domaine n'ont pas réussi à bâtir : un modèle reproductible pour ouvrir des emplacements et les faire croître », a souligné Fares Kabbani, fondateur et associé directeur d'Alfar Capital. « Ce marché est fragmenté et présente une occasion claire de regrouper les acteurs indépendants; notre rôle consiste à fournir le capital, la gouvernance et le soutien aux acquisitions qui aideront l'équipe à ériger la plateforme nationale dont elle possède déjà les fondations. »

Cet investissement s'inscrit dans le mandat d'Alfar visant à constituer des plateformes et dans sa volonté de s'allier à des fondateurs entrepreneurs pour accélérer la croissance.

Fasken a agi à titre de conseiller juridique, KPMG s.r.l. à titre de conseiller en vérification diligente financière et fiscale, et la Banque Nationale du Canada à titre de prêteur auprès d'Alfar Capital dans le cadre de l'opération. La Banque Nationale du Canada a agi à titre de conseiller financier auprès de la direction de 1-800-Radiator Canada.

À propos de 1-800-Radiator & A/C (Canada)

1-800-Radiator Canada est un distributeur canadien de premier plan de pièces de rechange du marché secondaire : échangeurs de chaleur, climatisation, systèmes antipollution et pièces électriques rotatives destinés aux véhicules légers et lourds. L'entreprise évolue au sein du réseau élargi 1-800-Radiator & A/C et est reconnue pour ses prix avantageux, sa rapidité de livraison et la profondeur de ses stocks. Fondé en 1982 et ayant son siège social à Benicia, en Californie, le réseau 1-800-Radiator est une marque du portefeuille de Driven Brands qui compte plus de 200 emplacements.

À propos d'Alfar Capital

Alfar Capital est un fonds d'investissement montréalais au service des entrepreneurs, qui se consacre aux investissements de contrôle dans les secteurs de la distribution industrielle, de la fabrication et des services partout au Canada. Par l'entremise d'Alfar Capital Partners II, S.E.C., le fonds s'associe à des fondateurs et à des équipes de direction afin d'accélérer la croissance grâce à du soutien opérationnel, à de la gouvernance et à des acquisitions.

www.alfarcap.com

SOURCE Alfar Capital

Pour plus de renseignements : Fares Kabbani - Alfar Capital