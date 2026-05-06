MONTRÉAL, le 6 mai 2026 /CNW/ - Alfar Capital, société de capital-investissement montréalaise dirigée par des entrepreneurs, et Couverture Montréal-Nord annoncent la formation d'un partenariat stratégique visant à accélérer la croissance et à consolider le marché de la réfection de toitures dans l'Est du Canada.

Forte de plus de 70 ans d'expertise multigénérationnelle, Couverture Montréal-Nord s'est bâti une solide réputation grâce à une exécution de haute qualité, à des compétences reconnues dans les projets complexes, ainsi qu'à une offre de services clé en main complète. Appuyée par une équipe de gestion chevronnée, avec Pierre-Olivier Nadeau à sa tête, l'entreprise occupe une position de leader dans son marché.

Pierre-Olivier Nadeau, président de Couverture Montréal-Nord, a déclaré : « Nous sommes fiers de nous associer à Alfar Capital pour accélérer notre croissance tout en préservant les valeurs qui définissent notre entreprise depuis plus de 70 ans. Ce partenariat nous permet de mobiliser des ressources additionnelles, d'élargir nos capacités et de nous positionner comme le fournisseur de services de réfection de toitures de choix pour les clients commerciaux multisites présents dans l'Est du Canada. »

Ce partenariat marque une étape importante et reflète une ambition commune de bâtir un chef de file performant, durable et bien positionné pour sa prochaine phase de croissance. À la suite de l'entente, l'équipe de direction actuelle demeurera en place et continuera de diriger les activités quotidiennes. Le partenariat poursuivra une stratégie de croissance disciplinée axée sur l'expansion des opérations, le renforcement des capacités de service et l'établissement de partenariats sélectifs avec des entrepreneurs en réfection de toitures de premier plan, afin de bâtir la plateforme chef de file en réfection de toitures commerciales et industrielles dans l'Est du Canada.

« Ce partenariat témoigne de notre confiance envers le leadership, la culture et les perspectives à long terme de l'entreprise », a déclaré Fares Kabbani, fondateur et associé directeur d'Alfar Capital. « Nous nous réjouissons de collaborer avec l'équipe afin de poursuivre le développement de l'entreprise sur des bases solides à Montréal. »

Fasken a agi à titre de conseiller juridique, KPMG à titre de conseiller en diligence financière et fiscale et Banque Scotia (Lee Leblanc) a agi à titre de prêteur auprès d'Alfar Capital dans le cadre de la transaction.

À propos de Couverture Montréal‑Nord

Fondée en 1954, Couverture Montréal-Nord est une entreprise spécialisée en réfection de toitures bien établie, desservant le secteur commercial, industriel et institutionnel. L'entreprise offre une gamme complète de services, incluant l'inspection, la réparation, l'entretien, l'installation et le remplacement de toitures. Avec plus de 70 ans d'expérience, plus de 200 employés et une flotte de véhicules robuste, Couverture Montréal-Nord détient une position solide sur le marché à titre de partenaire de confiance pour les projets de grande envergure et de nature complexe.

www.couverturemontrealnord.com

À propos d'Alfar Capital

Alfar Capital est un fonds de capital‑investissement destiné aux entrepreneurs qui s'appuie sur une approche diversifiée afin de générer des rendements supérieurs. Composée d'entrepreneurs chevronnés affichant un solide historique de partenariats réussis, l'équipe d'Alfar Capital comprend les défis auxquels font face les dirigeants d'entreprise et les accompagne dans l'atteinte de leurs ambitions de croissance à long terme.

www.alfarcap.com

SOURCE Alfar Capital

Pour plus d'informations : Fares Kabbani - Alfar Capital, [email protected]