« Nous sommes très enthousiastes d'entreprendre ce premier investissement conjointement avec Walter Capital, avec qui nous partageons des valeurs et une vision de l'investissement communes, affirme Fares Kabbani, associé directeur général, Alfar Capital. Nous allons collaborer de pair pour mettre à profit nos expertises complémentaires et offrir à la solide équipe de direction du Groupe Access un soutien stratégique dans le déploiement d'un ambitieux plan de croissance de l'entreprise. »

Forte de ses investissements en recherche et développement, l'entreprise s'illustre en offrant des solutions technologiques de pointe éprouvées, en plus d'un service à la clientèle inégalé. Groupe Access est ainsi avantageusement positionné pour répondre à la demande croissante de services en TI et aux besoins de plus en plus sophistiqués des entreprises d'aujourd'hui. Une grande proportion des 1,3 million de PME au Canada fait face à la nouvelle réalité d'environnements de travail à distance et à l'incapacité de protéger adéquatement leurs infrastructures des cyberattaques. De plus, elles sont nombreuses à vouloir retenir les services d'experts externes pour mitiger le risque de s'accaparer les rares ressources TI disponibles.

« Conjointement avec Alfar Capital, c'est avec une grande motivation que nous allons collaborer avec l'équipe de direction chevronnée de Groupe Access dans la continuité pour propulser l'entreprise au rang de chef de file canadien, explique Éric Phaneuf, président et chef de la direction, Partenaires Walter Capital. Pour y arriver, nous entendons tirer profit des tendances du marché favorisant un environnement propice aux partenariats et fusions-acquisitions dans une industrie hautement fragmentée, en plus de stimuler la croissance organique de cette entreprise aux bases solides. »

La fragmentation de l'industrie canadienne des TI permettra d'effectuer des regroupements qui viseront à accroître et à diversifier l'offre de service et le bassin de clientèle de Groupe Access à travers le Canada. La forte demande de services en TI contribuera également à miser sur une croissance organique pour assurer la croissance de l'entreprise.

Le financement bancaire de la transaction a été fourni par Desjardins. Fasken a agi comme conseiller juridique pour les acheteurs, tandis que RBC Banque Royale, Marché intermédiaire, fusions et acquisitions a agi comme conseiller financier des vendeurs.

À propos de Groupe Access

Fondé en 1993 et ayant son siège social à Montréal, Groupe Access est un fournisseur de services gérés (FSG) d'infrastructures axé sur la cybersécurité. Ses solutions incluent notamment les audits de cybersécurité, le service de remédiation et du soutien post-remédiation, en plus de l'achat de matériel informatique, l'implantation de logiciels ainsi que les services de maintenance et de soutien de réseaux. L'entreprise offre à ses partenaires des solutions informatiques clés en main taillées sur mesure pour les moyennes et grandes PME (50 à 500 employés). Groupe Access compte sur une équipe de plus de 120 employés, dont 80 techniciens, pour desservir au-delà de 300 entreprises à partir de ses bureaux du Québec et de l'Ontario. www.groupeaccess.ca

À propos d'Alfar Capital

Alfar Capital est un fonds d'investissement pour les entrepreneurs qui met à profit de multiples champs d'intervention pour atteindre des rendements supérieurs. Son équipe se compose d'entrepreneurs aguerris avec une forte expérience de partenariats réussis, ce qui les amène à comprendre les défis auxquels les entrepreneurs sont confrontés pour les aider à atteindre de plus hauts sommets. www.alfarcap.com

À propos de Partenaires Walter Capital

Partenaires Walter Capital est une société de placements privés qui fait partie du Groupe Walter. Son modèle d'investissement combine l'apport de capitaux et d'expertise opérationnelle pour appuyer la croissance d'entreprises à fort potentiel sur des bases solides et durables, en mettant à profit le bagage entrepreneurial du Groupe Walter et l'expérience de ses associés directeurs en tant que dirigeants d'entreprises. www.waltercapital.ca

