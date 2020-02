Alexandra Stréliski, Ali Gatie, City and Colour, iskwē, Meghan Patrick et The Dead South se produiront lors des prix JUNO 2020 diffusés en direct sur CBC

Anne Murray accueillera Jann Arden au sein du Panthéon de la musique canadienne

Les billets pour la 49e édition annuelle des prix JUNO sont disponibles sur ticketmaster.ca

TORONTO, le 19 févr. 2020 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) et CBC ont confirmé la composition du dernier groupe d'artistes qui se produiront lors de la diffusion des prix JUNO 2020, animée par Alessia Cara. La pianiste québécoise Alexandra Stréliski , l'artiste de R&B et de rap Ali Gatie , l'auteur-compositeur-interprète City and Colour , l'artiste autochtone Iskwē, l'étoile de la musique country Meghan Patrick et l'ensemble bluegrass The Dead South monteront sur scène. Enfin, l'icône canadienne Anne Murray, de retour aux prix JUNO pour la première fois depuis 2013, accueillera Jann Arden au Panthéon de la musique canadienne.

Les JUNOS 2020 seront diffusés en direct du SaskTel Centre de Saskatoon, le dimanche 15 mars à 20 h HNE partout au pays sur CBC, CBC Gem, CBC Radio One, CBC Music, CBC Listen et cbcmusic.ca/junos .

City and Colour, gagnant de trois prix JUNO et artiste en nomination pour le prix Album adulte alternatif de l'année, fera sa sixième performance aux JUNO. À ses côtés lors de cette performance, Alexandra Stréliski. La compositrice de musique instrumentale qui est en lice pour le prix Album de l'année présenté par Music Canada, le prix Album instrumental de l'année et le prix Révélation de l'année commandité par FACTOR, le gouvernement du Canada et l'Association canadienne des radiodiffuseurs.

La vedette internationale Ali Gatie montera sur la scène des JUNO pour la première fois. L'artiste est en lice pour deux prix JUNO : le prix Révélation de l'année commandité par FACTOR, le gouvernement du Canada et l'Association canadienne des radiodiffuseurs, et le prix Choix du public présenté par TD.

iskwē, qui est en nomination pour le prix Album adulte alternatif de l'année, fera sa première apparition aux JUNO à Saskatoon.

Meghan Patrick, en nomination pour le prix Album country de l'année, prêtera son énergie électrisante à la scène des JUNO.

Dignes représentants de la Saskatchewan, The Dead South, offrira une de ses performances bluegrass. Le groupe est en lice pour le prix Album traditionnel roots de l'année.

