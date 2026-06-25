ALEXANDER ZHAROVSKY, ESPOIR DU CANADIEN DE MONTRÉAL, EN TÊTE D'AFFICHE DU 10e ANNIVERSAIRE DE MAKE YOUR MOVE

LE HOCKEY RÉINVENTÉ

Contrairement aux tournois traditionnels, Make Your Move propose un concept unique : des matchs disputés exclusivement sous la forme de tirs de barrage. Chaque équipe est composée de quatre joueurs et d'un gardien qui s'affrontent dans des séries de dix rondes de tirs de barrage. En 2025, le tournoi a réuni plus de 600 joueurs répartis en 122 équipes.

Fondé en 2016 par l'entraîneur de gardiens Olivier Gervais, Make Your Move est devenu au fil des années un rendez-vous incontournable pour les amateurs de hockey. L'événement est aussi propulsé par Living Sisu, la plateforme sportive co-fondée par Gervais et le gardien de but pro Zach Fucale (KHL).

« La créativité, le plaisir, le droit à l'erreur, les nouvelles feintes, travailler sur sa technique de gardien : c'est tout ça, Make Your Move. Depuis 10 ans, notre objectif est de créer un événement où les joueurs peuvent s'amuser, essayer de nouvelles choses et partager leur passion du hockey avec leurs amis et leur famille. C'est définitivement le plus gros party hockey de l'été. »

-- Olivier Gervais

« J'ai participé à Make Your Move pendant plusieurs années avant de devenir copropriétaire du tournoi. Ce qui rend cet événement spécial, c'est qu'il rassemble dans un même week-end des jeunes joueurs, des espoirs, des professionnels et des amateurs dans une ambiance unique. Il n'y a rien de comparable dans le hockey l'été au Québec. »

-- Zach Fucale

LE SHOWDOWN LIVING SISU

Le samedi 11 juillet, l'événement tenu au Centre d'Excellence Sports Rousseau culminera avec le très attendu Showdown Living Sisu. Personnalités confirmées : Alexander Zharovsky, Zach Bolduc, Maxime Talbot, Bruno Gervais, Lewis Le Fou, Eli Sherbatov et Swaggy P.

Pour la première fois en 10 ans, le tournoi s'arrêtera aussi dans la ville de Toronto, le 18 juillet, au ScotiaBank Pond.

OPPORTUNITÉS D'ENTREVUES

Les médias auront accès à des entrevues avec Olivier Gervais, Zach Fucale ainsi que plusieurs joueurs, influenceurs et partenaires présents lors du lancement.

INFORMATIONS AUX MÉDIAS

Date : 30 juin 2026

Heure : 12 h à 14 h

Lieu : Pacini, 399 boul. Labelle, Rosemère (QC) J7A 3V8

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SOURCE Press Play

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