Alexa Traductions lance une nouvelle technologie langagière de pointe propulsée par l'intelligence artificielle

Alexa Translations A.I. offre une traduction automatique en temps réel pour les secteurs juridique et financier.

TORONTO, le 31 oct. 2019 /CNW/ - Alexa Traductions lance Alexa Translations A.I., une technologie langagière novatrice visant à répondre aux besoins des professions libérales. Cette technologie fait appel à l'intelligence artificielle pour générer des traductions de textes techniques complexes de grande qualité, et ce, en temps réel, particulièrement dans les domaines des services financiers et juridiques. Il s'agit de la première en son genre au pays à se spécialiser en français.

Alexa Translations A.I. détecte la syntaxe et le contexte d'une phrase, de même que les nuances particulières à différents dialectes. Cette technologie en instance de brevet est propulsée par de nombreux niveaux d'intelligence artificielle, ce qui permet au système d'offrir des traductions de meilleure qualité, tout en apprenant et en se perfectionnant continuellement. Le système peut traduire des documents complexes et volumineux de manière efficiente et précise afin de permettre aux clients du cabinet d'économiser temps et ressources. Il s'agit du complément parfait à ses équipes de traductions et d'un outil accessible et efficace.

« Alexa Translations A.I. offre des solutions novatrices à nos clients, qui s'adaptent aux besoins en constante évolution de leurs entreprises sans toutefois sacrifier la qualité, indique Rob Cole, directeur de l'exploitation chez Alexa Traductions. Cette puissante technologie propulsée par l'intelligence artificielle viendra appuyer les activités de nos clients œuvrant dans des industries au sein desquelles les longs documents confidentiels et complexes abondent d'une façon qui était jusqu'alors impossible avec les outils de traduction gratuits. Les équipes de traduction internes pourront aussi mettre à profit Alexa Translations A.I. pour prétraduire des projets complexes et de grande ampleur, ce qui leur permettra d'économiser temps et ressources. »

Alexa Traductions possède une expertise approfondie en traduction au sein de l'industrie et exploitera Alexa Translations A.I. afin de bonifier son offre actuelle. L'outil peut être adapté aux besoins particuliers des clients tout en garantissant la confidentialité et la sécurité de documents de nature délicate. Les textes traduits à l'aide de cette technologie ne sont pas stockés et sont immédiatement détruits dans le cadre de la séquence du processus de traduction.

« Nous sommes dévoués à simplifier la vie de nos clients en leur offrant des services de traduction uniformes et de grande qualité. Notre riche expertise du secteur et de la région est maintenant appuyée par une technologie à la fois sécuritaire et sophistiquée grâce à l'ajout d'Alexa Translations A.I., note Gary Kalaci, chef de la direction d'Alexa Traductions. Le logiciel a été entraîné expressément pour les marchés juridiques et financiers canadiens et peut faire la distinction entre différents dialectes régionaux, ce qui rendra les marchés francophones du Canada plus accessibles aux entreprises. »

Alexa Translations A.I. sera offert à la clientèle du cabinet de traduction à compter du 20 novembre 2019.

Alexa Traductions présentera deux événements exclusifs réservés à des clients, des partenaires et des représentants des médias triés sur le volet afin de démontrer les capacités et le potentiel d'Alexa Translations A.I., qui auront lieu dans ses principaux marchés, soit Toronto et Montréal. Ces événements se dérouleront respectivement les 20 et 27 novembre prochains. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces derniers, veuillez communiquer avec AI@alexatranslations.com .

À propos d'Alexa Traductions

Alexa Traductions offre des services de traduction spécialisés et des solutions langagières propulsées par l'intelligence artificielle dans les secteurs juridique et financier. Depuis sa fondation en 2002, le cabinet est un partenaire de confiance de ses clients, leur offrant des services uniformes et de qualité pour les aider à atteindre leurs objectifs d'affaires. Les traducteurs professionnels d'Alexa sont des spécialistes dans leurs domaines respectifs forts d'une expertise précise et d'une profonde connaissance du secteur. Alexa Traductions offre également une technologie de traduction de pointe sécuritaire qui complète ses services de traduction humaine afin de répondre aux besoins en évolution de ses clients et de l'industrie dans son ensemble.

