Alexa, c'est quand Prime Day ? Les 15 et 16 juillet, prenez part à deux jours d'offres exceptionnelles

Prime Day 2019, c'est plus d'un million d'offres exceptionnelles à travers le monde, dont les promotions les plus importantes jamais réalisées sur des appareils compatibles Alexa.

Restez à l'affût pour ne pas manquer le lancement de milliers de produits, des collaborations avec les plus grandes marques et des évènements spéciaux dans le monde entier

SEATTLE, le 24 juin 2019 /CNW/ - (NASDAQ:AMZN) - Ce mois de juillet, les membres Amazon Prime du monde entier auront le privilège d'accéder à des offres extraordinaires pour ce qui s'annonce comme le plus long Prime Day de l'histoire. Prime Day débutera le lundi 15 juillet à minuit (HP) et - pour la toute première fois - durera 48 heures, offrant ainsi à ses membres ce qu'il y a de mieux en matière de magasinage, de remises et de divertissement pendant deux jours complets. Les membres Prime profiteront de plus d'un million d'offres exceptionnelles à travers le monde pour cette édition de Prime Day, qui comporte un nombre jamais vu de bonnes affaires, d'offres à durée limitée, d'évènements inédits et de lancements exclusifs directement sur le site. Les membres Prime au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Espagne, à Singapour, aux Pays-Bas, au Mexique, au Luxembourg, au Japon, en Italie, en Inde, en Allemagne, en France, en Chine, en Belgique, en Autriche, en Australie et - cette année - aux Émirats arabes unis pourront profiter de ces deux jours d'aubaines formidables. Vous n'êtes pas encore membre Prime ou vous désirez en savoir plus? Tous les clients admissibles peuvent essayer gratuitement Amazon Prime pendant 30 jours sur amazon.ca/primeday pour participer à Prime Day, bénéficier de livraisons rapides et gratuites ainsi que de divertissement comme Prime Video et Prime Music, et plus encore.

« Tenez-vous prêts, car nous nous apprêtons à dévoiler des produits exclusifs, des évènements spéciaux et deux jours complets d'aubaines exceptionnelles à l'occasion de ce Prime Day, a déclaré Jeff Wilke, PDG d'Amazon Worldwide Consumer. Prime Day, pour nous, c'est de loin le meilleur moment de l'année pour être un membre Prime; c'est le moment de faire des achats, d'économiser, d'accéder à des divertissements et de profiter d'offres encore jamais vues par les membres Prime. Restez à l'affût, car nous annoncerons des occasions d'économies exclusives chez Whole Foods Market, des milliers de nouveaux produits ainsi que des divertissements de classe mondiale en amont de Prime Day, qui se tiendra les 15 et 16 juillet. »

Des bonnes affaires à perte de vue

Pour la première fois cette année à l'occasion de Prime Day, Amazon proposera plus d'un million d'aubaines dans le monde entier, y compris de nouvelles Offres éclair qui proposeront des prix ahurissants sur des marques emblématiques. Étant donné la nature de ces bonnes affaires, beaucoup d'entre elles seront offertes en quantités limitées et pourraient s'écouler rapidement. Nous recommandons donc aux membres Prime de revenir souvent pour se tenir au courant de l'apparition de nouveaux lancements au cours des 48 heures de l'évènement. Restez à l'affût, car plusieurs Offres éclair concerneront certains des produits les plus emballants de l'année. Les membres Prime pourront ainsi profiter de certaines des plus belles promotions Prime Day sur des appareils compatibles Alexa.

Les nouveautés Prime Day :

Une pluie d'avantages en plein été : profitez des avantages Prime, notamment d'Amazon Music, de Prime Video et de Twitch Prime, pour n'en citer que quelques-uns, et préparez-vous à des surprises que vous ont réservées certains des plus grands talents au monde.

profitez des avantages Prime, notamment d'Amazon Music, de Prime Video et de Twitch Prime, pour n'en citer que quelques-uns, et préparez-vous à des surprises que vous ont réservées certains des plus grands talents au monde. Collaborations, offres, et lancements exclusifs : restez à l'affût pour découvrir des collaborations avec des acteurs, des musiciens, des athlètes mais aussi des marques emblématiques, y compris des nouveaux lancements Prime Day et, bien sûr, des offres exclusives. Les marques du monde entier savent désormais que Prime Day représente le moment idéal pour proposer des produits très attendus ou inédits, ce qui permet à ces articles très prisés d'effectuer un lancement absolument unique. En fait, il est possible de profiter dès aujourd'hui de milliers de nouveaux articles lancés dans le monde entier à l'occasion de Prime Day, sans compter ceux qui s'ajouteront prochainement à la liste.

restez à l'affût pour découvrir des collaborations avec des acteurs, des musiciens, des athlètes mais aussi des marques emblématiques, y compris des nouveaux lancements Prime Day et, bien sûr, des offres exclusives. Les marques du monde entier savent désormais que Prime Day représente le moment idéal pour proposer des produits très attendus ou inédits, ce qui permet à ces articles très prisés d'effectuer un lancement absolument unique. En fait, il est possible de profiter dès aujourd'hui de milliers de nouveaux articles lancés dans le monde entier à l'occasion de Prime Day, sans compter ceux qui s'ajouteront prochainement à la liste. Un achat, un don : En collaboration avec First Book Canada d'ici à Prime Day, Amazon Canada donnera 1 $ pour chaque livre d'enfant admissible vendu, dans le but de fournir 100 00 $ en livres à des enfants dans le besoin lors de la rentrée des classes cet automne. Les membres Prime pourront profiter de bonnes affaires sur les livres figurant dans une liste spécialement préparée sur amazon.ca/buy1give1 .

Magasinez des articles confectionnés par des artisans et des petites entreprises

Pendant Prime Day, les membres Primes peuvent aider les petites et moyennes entreprises en profitant de bonnes affaires offertes par Amazon Storefronts, Amazon Handmade, Amazon Launchpad et bien d'autres. L'an dernier, Prime Day a permis aux petites et moyennes entreprises qui vendent dans les magasins Amazon de réaliser un chiffre d'affaires de plus de 1,5 milliard de dollars et d'offrir des centaines de milliers de bonnes affaires.

Le quotidien amélioré grâce à Prime

Prime a été conçu pour améliorer votre vie de tous les jours. Partout dans le monde, plus de 100 millions de membres payants jouissent des nombreux avantages offerts par Prime, y compris des possibilités de magasinage et de divertissement lors de Prime Day. Au Canada, ces avantages comprennent l'accès illimité à des séries télévisées et des films primés grâce à Prime Video, les chaînes Prime Video, l'accès à plus d'un million de chansons disponibles sur Prime Music, le stockage illimité de photos sur Amazon Photos, Prime Reading, Twitch Prime, un accès anticipé à certaines Offres éclair et bien plus encore. Les étudiants de niveau postsecondaire au Canada bénéficient de 50 % de remise sur Prime grâce à un abonnement Prime étudiant. Prime repose sur le concept d'expéditions illimitées, gratuites et rapides. Les membres profitent donc de la livraison Prime GRATUITE le jour même à Toronto et à Vancouver, de la livraison Prime GRATUITE en un jour dans 32 villes ainsi que de la livraison GRATUITE et illimitée en deux jours pour des millions d'articles. Commencez votre essai gratuit d'Amazon Prime au www.amazon.ca/prime .

À propos d'Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : l'obsession client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les commentaires des clients en ligne, le magasinage en 1-Click, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les produits et services lancés par Amazon. Pour plus de détails, visitez amazon.com/about et suivez @AmazonNews .

