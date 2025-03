Soyez un investisseur averti - Ne vous laissez pas berner par des fraudeurs qui se font passer pour des courtiers.

TORONTO, le 18 mars 2025 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) met en garde les investisseurs canadiens contre un stratagème d'usurpation de l'identité de Rothenberg Gestion de Patrimoine Inc. (Rothenberg) récemment découvert. Des fraudeurs se font passer pour des représentants de la société, dont son chef de la direction, Robert Rothenberg, dans une tentative de tromper les investisseurs.

L'activité frauduleuse consiste en la création d'un faux site Web, rothenbergacquisitions.com, qui affirme faussement représenter un courtier réglementé par l'OCRI, Rothenberg. Ce site Web utilise abusivement l'adresse officielle de M. Rothenberg et affiche des coordonnées inexactes pour tromper les gens. Les investisseurs doivent savoir que le seul site Web légitime de Rothenberg est le suivant : https://www.rothenberg.ca/. Tout autre site Web doit être considéré comme frauduleux.

Bien qu'aucun client de Rothenberg ou investisseur canadien n'ait été ciblé, l'OCRI souligne l'importance de la vigilance et de la sensibilisation dans la lutte contre ce type de fraude, qui reflète une tendance croissante à l'usurpation d'identité.

Comment vous protéger contre la fraude :

Vérifiez l'authenticité de toute personne qui communique avec vous en communiquant directement avec la société visée à l'aide de son site Web et de ses coordonnées officiels;

Signalez immédiatement les activités suspectes à l'OCRI;

Évitez de communiquer des renseignements personnels ou financiers sans confirmer la légitimité de la demande.

L'OCRI reste déterminé à protéger les investisseurs et à fournir des ressources pour lutter contre les activités frauduleuses. Pour obtenir plus de renseignements sur le repérage et le signalement des escroqueries, consultez le site Web de l'OCRI.

Veuillez noter que les investisseurs peuvent consulter l'équipe du Service des plaintes et des demandes de renseignements de l'OCRI pour vérifier la légitimité de quiconque prétend représenter l'OCRI. Tous les représentants qui sont inscrits pour offrir des conseils financiers au Canada figurent dans la liste du Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).

Mars est le Mois de la prévention de la fraude

Le Bureau des investisseurs de l'OCRI fournit des ressources pour aider les Canadiens à éviter les fraudes en matière de placement et à protéger leur bien-être financier pendant le Mois de la prévention de la fraude (en mars) et tout au long de l'année. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Éviter les fraudes et protéger ses placements sur le site Web de l'OCRI.

Si vous pensez être victime d'une escroquerie, veuillez le signaler à l'OCRI et communiquer immédiatement avec votre banque, votre poste de police local, l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire et le Centre antifraude du Canada.

Autres demandes de renseignements : Service des plaintes et des demandes de renseignements

1 877 442-4322 (Canada/É.-U.)

1 800 555-2323 (À l'extérieur du Canada et des É.-U.)

Formulaire de communication sécurisé

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

