TORONTO, le 4 nov. 2021 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) met en garde les investisseurs canadiens contre UnicornFX.

UnicornFX, aussi connue sous la dénomination Unicorn Global Limited, prétend à tort être un cambiste réglementé par l'OCRCVM. Cette société étrangère non réglementée utilise un certificat falsifié selon lequel elle est réglementée par l'OCRCVM. Celui-ci ne délivre pas de certificats aux sociétés réglementées.

Les sociétés de placement et les personnes réglementées par l'OCRCVM doivent respecter des normes strictes et agir en toute bonne foi et avec honnêteté et équité avec les investisseurs canadiens. Nous exhortons les investisseurs canadiens à faire preuve de prudence lorsqu'ils font affaire avec des sociétés qui prétendent être réglementées par l'OCRCVM.

Il est possible de vérifier si un courtier en placement est réglementé par l'OCRCVM.

https://www.iiroc.ca/sections/investors/choosing-investment-advisor/know-your-advisor-iiroc-advisor-reportLes investisseurs peuvent aussi vérifier les antécédents, les compétences et le dossier disciplinaire, le cas échéant, des conseillers en placement inscrits auprès de l'OCRCVM en consultant gratuitement le rapport Info-conseiller.

Les investisseurs qui se font offrir des services par toute société effectuant des opérations non réglementées sur le marché des changes doivent le signaler sur-le-champ à leur autorité en valeurs mobilières provinciale ou territoriale.

L'OCRCVM est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et toutes les opérations que ceux-ci effectuent sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRCVM établit des normes élevées en matière de réglementation et de commerce des valeurs mobilières, veille à la protection des investisseurs et renforce l'intégrité des marchés tout en favorisant des marchés financiers sains au Canada. Il s'acquitte de ses responsabilités de réglementation en établissant et en faisant respecter des règles qui régissent la compétence, les activités et la conduite financière de 174 courtiers en placement canadiens de diverses tailles et ayant des modèles d'affaires différents et des quelque 31 000 employés inscrits qui y travaillent. L'OCRCVM établit et fait respecter également des règles d'intégrité du marché qui régissent les opérations effectuées sur les marchés canadiens des titres de capitaux propres et des titres de créance. Pour en savoir plus, consultez notre site Web, à www.ocrcvm.ca.

