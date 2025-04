TORONTO, le 30 avril 2025 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) met en garde les investisseurs contre Trusty Ledger (TL-LTD[.]net), une entité frauduleuse qui prétend faussement être réglementée par l'OCRI. Des préoccupations ont également été soulevées à propos de Fidelis Rig (fidelis-rig[.]co), une autre entité non réglementée impliquée dans des stratagèmes de récupération de cryptomonnaies.

Trusty Ledger exerce des activités axées sur des stratagèmes de récupération d'argent et cible des personnes qui ont déjà été victimes d'une fraude. Ces stratagèmes consistent à appâter les victimes en leur promettant de récupérer des fonds qu'elles ont perdus, avant de les exploiter de nouveau.

Selon un récent rapport, les personnes qui ont fait affaire avec ces entités ont perdu environ 10 000 $US. Ces victimes ont aussi communiqué des renseignements financiers personnels, ce qui les a exposées à un risque financier encore plus grand. Ni Trusty Ledger ni Fidelis ne sont réglementées par l'OCRI.

Protégez-vous

Tous les représentants qui sont inscrits pour offrir des conseils financiers au Canada figurent dans la liste du Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). Vous pouvez aussi consulter l'équipe du Service des plaintes et des demandes de renseignements de l'OCRI pour vérifier la légitimité de quiconque prétend représenter l'OCRI ou être réglementé par ce dernier.

Le Bureau des investisseurs de l'OCRI publie des renseignements pour aider les investisseurs à protéger leurs placements. Voir la page Éviter les fraudes et protéger ses placements.

Si vous pensez être victime d'une escroquerie, veuillez communiquer immédiatement avec votre banque, votre poste de police local, l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire et le Centre antifraude du Canada. Si vous êtes la cible d'un stratagème d'usurpation de l'identité de l'OCRI ou d'une escroquerie faisant référence aux règles de l'OCRI, veuillez le signaler également à l'OCRI.

Autres demandes de renseignements : Service des plaintes et des demandes de renseignements

1 877 442-4322 (Canada/É.-U.)

1 800 555-2323 (À l'extérieur du Canada et des É.-U.)

Formulaire de communication sécurisé

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez son site Web, à www.ocri.ca.

SOURCE L'Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)

Demandes de renseignements - médias seulement : Trisha Utomi, Communications et affaires publiques, Organisme canadien de réglementation des investissements, Téléphone : 437 448-7980, Courriel : [email protected]