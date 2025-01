Soyez un investisseur averti. Ne vous laissez pas berner par des fraudeurs qui se font passer pour des organismes de réglementation.

TORONTO, le 23 janv. 2025 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) met en garde les investisseurs contre un stratagème financier dans lequel des fraudeurs, liés à une société nommée TopFirstGroup, affirment faussement que l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l'OCRI exigent des investisseurs qu'ils effectuent un paiement pour des redevances payées à la frontière (border fee payments) afin de libérer des fonds détenus à une institution bancaire au nom de l'OCRI.

Selon de récentes plaintes que l'OCRI a reçues, les personnes physiques liées à TopFirstGroup, qui n'est pas inscrite en Ontario pour exercer des activités liées à la négociation de valeurs mobilières, ont utilisé du papier à en-tête falsifié de l'OCRCVM et de l'OCRI pour affirmer faussement que l'OCRI exigeait des investisseurs qu'ils effectuent un dépôt ou un paiement pour des redevances payées à la frontière afin de libérer des fonds détenus à une banque associée à l'OCRI. L'OCRI n'obligera jamais une personne à payer des frais ou à effectuer un dépôt de quelque type que ce soit pour libérer des fonds ou récupérer de l'argent perdu.

L'OCRI souligne également que TopFirstGroup et les personnes physiques qui y sont liées ne sont pas réglementées par l'OCRI ou l'OCRCVM ni inscrites auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Cette activité frauduleuse a aussi généré des alertes des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) et de la Financial and Consumer Affairs Authority de la Saskatchewan.

Protégez-vous contre la fraude

Les investisseurs peuvent consulter l'équipe du Service des plaintes et des demandes de renseignements de l'OCRI pour vérifier la légitimité de quiconque prétend représenter l'OCRI. Tous les représentants qui sont inscrits pour offrir des conseils financiers au Canada figurent dans la liste du Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).

Le Bureau des investisseurs de l'OCRI fournit des ressources pour aider les Canadiens à éviter les fraudes en matière de placement et à protéger leur bien-être financier. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Éviter les fraudes et protéger ses placements sur le site Web de l'OCRI.

Si vous pensez être victime d'une escroquerie, veuillez le signaler à l'OCRI et communiquer immédiatement avec votre banque, votre poste de police local, l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire et le Centre antifraude du Canada.

Autres demandes de renseignements : Service des plaintes et des demandes de renseignements

1 877 442-4322 (Canada/É.-U.)

1 800 555-2323 (À l'extérieur du Canada et des É.-U.)

Formulaire de communication sécurisé

