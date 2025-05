TORONTO, le 1er mai 2025 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (l'OCRI) met en garde les investisseurs contre Astra Wave, une entité qui prétend faussement être une plateforme de négociation de cryptomonnaies réglementée par l'OCRI. Exerçant ses activités par l'intermédiaire du site astra-wave[.]com, Astra Wave n'est pas inscrite auprès de l'OCRI ni de toute autorité canadienne de réglementation des valeurs mobilières. Les plateformes frauduleuses comme Astra Wave tirent souvent parti de l'intérêt croissant pour les cryptomonnaies afin de tromper des personnes non averties.

Comment vous protéger contre la fraude

L'OCRI recommande aux investisseurs de faire preuve de prudence si Astra Wave ou toute autre plateforme prend contact avec eux pour leur offrir des placements en cryptomonnaie ou des services non sollicités.

Pour obtenir plus de renseignements sur la manière de vous protéger contre les escroqueries, consultez le site Web de l'OCRI. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Éviter les fraudes et protéger ses placements sur le site Web de l'OCRI.

Si vous pensez être victime de ce stratagème frauduleux ou d'une escroquerie semblable, veuillez le signaler à l'OCRI et communiquer immédiatement avec votre banque, votre poste de police local, l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire et le Centre antifraude du Canada.

Toutes les sociétés et tous les représentants qui sont inscrits pour offrir des conseils financiers au Canada figurent dans la liste du Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). Vous pouvez aussi consulter l'équipe du Service des plaintes et des demandes de renseignements de l'OCRI pour vérifier la légitimité de quiconque prétend représenter l'OCRI.

Autres demandes de renseignements : Service des plaintes et des demandes de renseignements

1 877 442-4322 (Canada/É.-U.)

1 800 555-2323 (À l'extérieur du Canada et des É.-U.)

Formulaire de communication sécurisé

