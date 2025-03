TORONTO, le 21 mars 2025 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) met en garde les investisseurs canadiens contre des stratagèmes frauduleux employés par des entités qui exercent leurs activités sous les dénominations AI Tek-Invest, AI Invest, Aitek-Invest et AiVistaFX.

Ces entités prétendent faussement être affiliées à Independent Trading Group (ITG) Inc. et offrent de récupérer des fonds auprès de sociétés de cryptomonnaies frauduleuses. Ces prétentions sont sans fondement, car ces entités ne sont pas liées à la société réglementée par l'OCRI ITG Inc. et n'offrent aucun service légitime de récupération de fonds. Le seul site Web légitime d'ITG Inc. est le suivant : www.independent-trading-group.com.

Renseignements sur le stratagème

Le site Web frauduleux d'AI Tek-Invest ressemble beaucoup à celui d'AIVistaFX qui a déjà été signalé aux investisseurs en tant que site Web frauduleux.

Les liens dans le site Web d'AI Tek-Invest redirigent les utilisateurs vers un document PDF d'AIVistaFX dans lequel sont frauduleusement affichés le logo de l'OCRI ainsi que des signatures falsifiées, dont celle du chef de la direction de l'OCRI, Andrew Kriegler .

. Les fraudeurs impliqués utilisent des communications par courriel qui viennent d'être découvertes et se font passer pour d'autres afin de duper leurs victimes.

Ce type de fraude est appelé « stratagème de récupération d'argent ». Les fraudeurs qui ont recours à ce stratagème communiquent avec des personnes qui ont déjà été victimes d'une escroquerie pour obtenir des renseignements sur cette escroquerie en vue de frauder ces personnes de nouveau.

Les fraudeurs sont de plus en plus versés en technologie; l'OCRI conseille donc vivement aux investisseurs de toujours vérifier les communications de ces entités en communiquant avec ITG Inc. par son site Web officiel. L'OCRI reste déterminé à protéger les investisseurs et à fournir des ressources pour lutter contre les activités frauduleuses. Pour obtenir plus de renseignements sur la façon de repérer et de signaler les escroqueries, consultez le site Web de l'OCRI.

Veuillez noter que les investisseurs peuvent consulter l'équipe du Service des plaintes et des demandes de renseignements de l'OCRI pour vérifier la légitimité de quiconque prétend représenter l'OCRI. Tous les représentants qui sont inscrits pour offrir des conseils financiers au Canada figurent dans la liste du Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).

Mars est le Mois de la prévention de la fraude

Le Bureau des investisseurs de l'OCRI fournit des ressources pour aider les Canadiens à éviter les fraudes en matière de placement et à protéger leur bien-être financier pendant le Mois de la prévention de la fraude (en mars) et tout au long de l'année. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Éviter les fraudes et protéger ses placements sur le site Web de l'OCRI.

Si vous pensez être victime d'une escroquerie, veuillez la signaler à l'OCRI et communiquer immédiatement avec votre banque, votre poste de police local, l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire et le Centre antifraude du Canada.

Autres demandes de renseignements : Service des plaintes et des demandes de renseignements

1 877 442-4322 (Canada/É.-U.)

1 800 555-2323 (à l'extérieur du Canada et des É.-U.)

Formulaire de communication sécurisé

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations effectuées sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. L'OCRI est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour en savoir plus, consultez le site www.ocri.ca.

SOURCE L'Organisme canadien de règlementation des investissements (OCRI)

Demandes de renseignements - médias seulement : Trisha Utomi, Communications et affaires publiques, Organisme canadien de réglementation des investissements, Téléphone : 437 448-7980, Courriel : [email protected]