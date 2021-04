Communautés touchées : Ontario

TORONTO, le 28 avril 2021 /CNW/ - La Commission de l'énergie de l'Ontario (CEO) a reçu de nombreux rapports de consommateurs recevant des courriels qui proposent d'évaluer leur admissibilité au Programme d'aide aux impayés d'énergie en raison de la COVID-19 (AIEC). Ces courriels ont amené les consommateurs à croire à tort qu'ils faisaient une demande d'aide au Programme AIEC ou qu'une évaluation énergétique était nécessaire pour être admissible au Programme AIEC.

Aucune évaluation énergétique, vérification, inspection ou visite à domicile n'est nécessaire pour soumettre une demande au Programme AIEC.

Le Programme AIEC est financé par le gouvernement de l'Ontario. Les demandes au Programme AIEC ne peuvent être soumises qu'auprès de votre service public d'électricité ou de gaz naturel ou de votre fournisseur de compteurs individuels (si vous vivez dans un bâtiment desservi par un fournisseur de compteurs individuels).

Si vous recevez un courriel ou une autre communication d'une personne ou d'une entreprise qui propose de vous aider à faire une demande au Programme AIEC ou de vérifier si vous y êtes admissible, soyez prudent. N'acceptez pas une évaluation énergétique simplement parce que le Programme AIEC vous intéresse, et sachez que si vous avez déjà accepté une évaluation énergétique, elle n'est pas obligatoire pour présenter une demande au Programme AIEC ou pour y être admissible. De même, vous n'êtes pas tenu d'acheter des biens ou d'autres services auprès d'un particulier ou d'une entreprise pour présenter une demande à ce programme ou pour y être admissible.

Pour savoir comment présenter une demande au Programme AIEC, veuillez consulter le site Web de la CEO à https://www.oeb.ca/fr/tarifs-et-votre-facture/aide-pour-les-consommateurs-faible-revenu/programme-ontarien-daide-relative. Vous y trouverez également des renseignements sur deux autres programmes d'aide relative aux frais d'énergie : le Programme ontarien d'aide relative aux frais d'électricité (POAFE) et le Programme d'aide aux impayés d'énergie (AIE). Il n'est pas nécessaire de procéder à une évaluation, à une vérification ou à une inspection énergétique, ni à une visite à domicile pour être admissible à ces programmes ou pour présenter une demande, et il n'est pas non plus nécessaire d'acheter des biens ou d'autres services auprès d'un particulier ou d'une entreprise.

Si vous soupçonnez avoir reçu des communications frauduleuses, vous pouvez contacter le Centre antifraude du Canada au 1 888 495-8501. Si vous avez des difficultés à payer vos factures d'électricité ou de gaz naturel, contactez votre service public pour mettre en place des modalités de paiement ou pour voir si vous êtes admissible à un programme d'aide relative aux frais d'énergie. Si vous voulez en savoir plus sur les programmes d'aide relative aux frais d'énergie, vous pouvez appeler la CEO sans frais au 1 877 632-2727.

Conseils aux consommateurs :

Si une entreprise prétend qu'une évaluation énergétique, une vérification, une inspection ou une visite à domicile est nécessaire ou que vous devez acheter des biens ou d'autres services pour présenter une demande aux programmes PAEC, POAFE ou AIE, c'est faux.

Méfiez-vous des messages provenant d'individus ou d'organisations que vous ne connaissez pas et qui prétendent vous aider à accéder aux programmes d'aide relative aux frais d'énergie.

Les consommateurs doivent être prudents lorsqu'un individu ou une organisation qu'ils ne connaissent pas leur demande de communiquer des renseignements personnels ou des informations relatives à leur compte de service public.

Sachez à qui vous avez affaire. Si quelqu'un vous appelle, demandez le nom de la personne à qui vous parlez, la société qu'elle représente et son numéro de téléphone.

Restez vigilant et continuez à utiliser des pratiques sûres en matière de navigation sur Internet et de courriel. Assurez-vous que vous accédez à une source sûre et fiable, comme le site Web de votre service public ou le numéro de téléphone du centre d'appels, tel qu'il figure sur votre facture.

