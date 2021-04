Les lentilles intraoculaires filtrant les rayons ultraviolets complètent la gamme de produits actuelle d'Alcon, en fournissant une autre option aux patients canadiens qui présentent des cataractes ou qui ont besoin d'une correction de la presbytie

Il est maintenant possible d'obtenir un rendement visuel exceptionnel à des distances utiles avec une protection contre les rayons ultraviolets

TORONTO, le 12 avril 2021 /CNW/ - Alcon, le chef de file mondial en matière de soins oculaires, est heureuse d'annoncer que les lentilles intraoculaires (LIO) AcrySofMD IQ PanOptixMD à filtre UV, les LIO AcrySofMD IQ PanOptixMD Toric à filtre UV, les LIO AcrySofMD IQ VivityMD à filtre UV et les LIO AcrySofMD IQ VivityMD Toric à filtre UV sont maintenant offertes dans la gamme de lentilles pour la correction de la presbytie au Canada1. Ces LIO hydrophobes de nouvelle génération procurent aux Canadiens une protection contre les rayons UV afin de prévenir les lésions causées par ces derniers, et contribuent à prolonger la santé oculaire après la chirurgie de la cataracte. Les nouvelles lentilles s'ajoutent aux gammes existantes de LIO AcrySofMD IQ PanOptixMD et VivityMD, qui offrent à l'heure actuelle des lentilles filtrant à la fois la lumière bleue et les rayons UV2-3.

« Nous sommes très fiers d'ajouter des lentilles intraoculaires filtrant les rayons UV à notre gamme de LIO pour la correction de la presbytie, qui domine le marché », a déclaré Brian O'Neal, directeur général d'Alcon Canada. « Nous les avons mises au point en réponse aux commentaires de chirurgiens canadiens, et nous sommes ravis de les ajouter dans les gammes de lentilles AcrySofMD PanOptixMD et VivityMD. »

Les lentilles de technologie avancée d'Alcon sont conçues pour corriger les cataractes, la presbytie et l'astigmatisme en offrant une vision continue et en réduisant le besoin de porter des lunettes ou des lentilles cornéennes après une chirurgie de la cataracte. Conçues pour aider les Canadiens à profiter de leurs activités quotidiennes, les LIO AcrySofMD IQ PanOptixMD procurent un rendement visuel exceptionnel à des distances utiles, pour la conduite, le travail à l'ordinateur ou la lecture sur un téléphone intelligent, et accroissent l'indépendance aux lunettes2. Les LIO AcrySofMD IQ VivityMD, uniques en leur genre, utilisent la technologie brevetée X-WAVEMC pour offrir un champ de vision étendu et fournir une vision de loin (pour la pratique de sports), une vision intermédiaire (pour la préparation des repas) et une vision de près fonctionnelle (pour l'application de maquillage ou la lecture d'un menu). Elles sont aussi dotées d'un profil de perturbations visuelles semblable à celui de lentilles monofocales3.

Après avoir reçu l'approbation de Santé Canada en 2017 et en 2020, Alcon a effectué le lancement des lentilles AcrySofMD IQ PanOptixMD et VivityMD auprès des ophtalmologues canadiens. Maintenant, en 2021, les lentilles AcrySofMD IQ PanOptixMD à filtre UV, PanOptixMD Toric à filtre UV, VivityMD à filtre UV et VivityMD Toric à filtre UV complètent l'offre d'Alcon en matière de lentilles de technologie avancée.

À propos des cataractes

La cataracte est une zone trouble dans la lentille naturelle des yeux (le cristallin) qui nuit à la vision. À mesure qu'une cataracte se développe, le cristallin durcit et s'opacifie graduellement; la lumière parvient moins bien à pénétrer dans l'œil, ce qui rend la vision plus difficile. La grande majorité des cataractes surviennent en raison du processus normal de vieillissement, mais l'exposition au rayonnement, la prise de stéroïdes, le diabète et les traumatismes oculaires peuvent accélérer leur développement4. La cataracte est l'affection oculaire liée à l'âge la plus fréquente, et la principale cause de cécité évitable5. Le traitement de la cataracte consiste à pratiquer une intervention chirurgicale visant à retirer le cristallin opacifié de l'œil et à le remplacer par une lentille intraoculaire (LIO). Plus de 92 % des chirurgies de la cataracte sont jugées réussies et les patients peuvent habituellement vaquer à leurs occupations habituelles après 24 heures6.

À propos de la presbytie

La presbytie est un trouble oculaire fréquent lié à l'âge, qui est associé à une difficulté à voir clairement les objets de près. Elle se caractérise par une incapacité graduelle de l'œil à distinguer nettement les objets rapprochés, comme les téléphones intelligents, les ordinateurs, les livres et les menus7. Presque tout le monde présentera une presbytie à différents degrés en vieillissant; les symptômes commencent souvent à se manifester au début de la quarantaine et continuent de s'aggraver dans la soixantaine7. Vu que ce n'est pas une maladie, il n'y a pas de remède. Toutefois, il existe des méthodes sûres et efficaces de corriger la presbytie, dont les lunettes, les lentilles cornéennes et la chirurgie réfractive.

À propos d'Alcon

Alcon aide les gens à voir avec clarté. En tant que chef de file mondial des soins oculaires, avec un héritage qui s'étend sur plus de sept décennies, nous offrons la gamme de produits la plus vaste qui améliore la vue et la vie des gens. Chaque année, nos produits chirurgicaux et nos produits de soins oculaires touchent la vie de plus de 260 millions de personnes aux prises avec des affections comme la cataracte, le glaucome, les maladies rétiniennes et les erreurs de réfraction, dans plus de 140 pays. Nos plus de 20 000 associés améliorent la qualité de vie grâce à des produits novateurs, des partenariats avec des professionnels des soins oculaires et des programmes qui favorisent l'accès à des soins oculaires de qualité. Apprenez-en plus en visitant le site www.alcon.ca/fr.

Références

