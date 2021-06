La pièce à main Active Sentry pour le système de vision Centurion est la première et la seule pièce à main de phacoémulsification dotée d'un capteur de pression fluidique intégré

Cette nouvelle technologie permet de préserver la stabilité de la pression intraoculaire (à sa valeur physiologique ou près de celle-ci) tout au long de l'intervention, ce qui aide à accroître la sécurité, la constance et le contrôle au cours d'une chirurgie de la cataracte

TORONTO, le 22 juin 2021 /CNW/ - Alcon, le chef de file mondial des soins oculaires dont la mission est d'aider les gens à voir avec clarté, est fier de présenter une nouvelle technologie de phacoémulsification aux chirurgiens canadiens, qui stabilise automatiquement la pression intraoculaire (PIO) et réduit les hausses de cette dernière. La pièce à main Active SentryMD et l'embout IntrepidMD Hybrid, tous deux conçus pour accroître la sécurité, la constance et le contrôle durant la chirurgie de la cataracte, sont maintenant offerts au Canada.

Combinée au système de vision CenturionMD, la pièce à main Active Sentry est la première et la seule pièce à main de phacoémulsification dotée d'un capteur de pression fluidique intégré. Le capteur détecte les fluctuations en temps réel et active la technologie Active Fluidics™ pour préserver la stabilité de la PIO tout au long de l'intervention chirurgicale. Le système de vision Centurion et la pièce à main Active Sentry permettent aux chirurgiens de réaliser des interventions en maintenant la PIO à sa valeur physiologique ou près de celle-ci. Ils réduisent les hausses de pression en détectant cette dernière et en déclenchant des ajustements précis pour assurer la stabilité1, favorisant un environnement intraoculaire plus équilibré et une phacoémulsification mieux contrôlée.

« Des fluctuations plus importantes de la PIO entraînent possiblement plus de risques », a affirmé le Dr Ike Ahmed, professeur adjoint et directeur du Glaucoma and Advanced Anterior Surgical Fellowship à l'Université de Toronto. « Le fait qu'un dispositif permette de réaliser une intervention chirurgicale en maintenant la pression intraoculaire à sa valeur physiologique signifie finalement que les patients ressentiront moins d'inconfort, qu'il y aura moins d'instabilité et de traumatismes tissulaires, que l'efficacité sera accrue et que l'intervention sera globalement plus sécuritaire. »

L'embout Intrepid Hybrid, une nouvelle version du populaire embout Intrepid BalancedMD, est un dispositif novateur et exclusif doté d'un bord arrondi en polymère, conçu pour réduire le risque de déchirure capsulaire2 et accroître la sécurité dans la salle d'opération3. Sa capacité de coupe convient aux cataractes dont la densité maximale est de 3+; sa configuration et sa performance relative aux fluides sont identiques à ceux de l'embout Intrepid Balanced3.

« Nous sommes ravis d'élargir notre gamme de technologies chirurgicales oculaires de première qualité, avec l'offre de la pièce à main Active Sentry et de l'embout Intrepid Hybrid », a déclaré Brian O'Neal, directeur général d'Alcon Canada. « Ces innovations redéfinissent la phacoémulsification au Canada et profitent aux chirurgiens et à leurs patients. »

Dans le cadre d'une étude, le système de vision Centurion combiné à la pièce à main Active Sentry améliorée ont été associés aux plus faibles volumes de collapsus au bris d'occlusion comparativement à deux autres systèmes de génération précédente4. Une autre étude récente a également révélé que l'embout Intrepid Hybrid peut aider les chirurgiens pendant une chirurgie de la cataracte en fournissant une protection supplémentaire pour le patient1.

À propos du système de vision CenturionMD

Le système de vision CenturionMD constitue une nouvelle référence en matière de sécurité, de constance et de contrôle pour chaque patient présentant des cataractes. Le système de vision Centurion est indiqué pour l'émulsification, la séparation, l'irrigation et l'aspiration des cataractes, des résidus de cortex et des cellules épithéliales de cristallin, l'aspiration et la coupe de vitré associées à la vitrectomie antérieure, la coagulation bipolaire et l'injection de lentilles intraoculaires. Pour mener à bien les interventions, il est important d'utiliser de manière appropriée les paramètres et les accessoires du système de vision Centurion. Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur du système de vision Centurion pour obtenir une description complète de l'utilisation et de l'entretien adéquats, ainsi qu'une liste complète des contre-indications, des mises en garde et des précautions.

À propos d'Alcon

Alcon aide les gens à voir avec clarté. En tant que chef de file mondial des soins oculaires, avec un héritage qui s'étend sur plus de sept décennies, nous offrons la gamme de produits la plus vaste qui améliore la vue et la vie des gens. Chaque année, nos produits chirurgicaux et nos produits de soins oculaires touchent la vie de plus de 260 millions de personnes aux prises avec des affections comme la cataracte, le glaucome, les maladies rétiniennes et les erreurs de réfraction, dans plus de 140 pays. Nos plus de 23 000 associés améliorent la qualité de vie grâce à des produits novateurs, des partenariats avec des professionnels des soins oculaires et des programmes qui favorisent l'accès à des soins oculaires de qualité. Apprenez-en plus en visitant le site www.alcon.ca/fr.

Références

Nicoli CM, Dimalanta R, Miller K. Experimental anterior chamber maintenance in active versus passive phacoemulsification fluidics systems. J Cataract Refract Surg. 2016;42(1):157-162. Shumway C, Ellis N, Heczko J, Jiang B, Werner L, Mamalis N. Evaluation of the capsular safety of a new hybrid phacoemulsification tip in a cadaver eye model. J Cataract Refract Surg. 2019 Nov;45(11):1660-1664. Données internes d'Alcon. 2017 Thorne A, Dyk DW, Fanney D, Miller KM. Phacoemulsifier occlusion break surge volume reduction. J Cataract Refract Surg. 2018 Dec;44(12):1491-1496.

