Les meilleurs modèles pour la formation chirurgicale seront maintenant offerts par le chef de file canadien en matière de soins oculaires

Les modèles réalistes demeurent conformes sur le plan anatomique pendant les formations chirurgicales complexes et précises

TORONTO, le 23 juin 2021 /CNW/ - Alcon Canada a obtenu les droits de distribution exclusifs de Bioniko, le fabricant de modèles ophtalmiques pour la formation chirurgicale, partout au Canada. Les modèles à fidélité très élevée permettent aux chirurgiens et aux résidents d'apprendre et de peaufiner des techniques chirurgicales. Ils seront maintenant offerts aux ophtalmologues, aux universités et aux chefs de file du domaine à l'échelle du pays par les représentants d'Alcon.

« En tant que chef de file mondial des soins oculaires, Alcon s'engage à fournir aux ophtalmologues les outils dont ils ont besoin pour aider les Canadiens à voir avec clarté », a affirmé Chris Gruhn, chef de division commerciale, Applications chirurgicales, chez Alcon Canada. « Notre partenariat avec Bioniko élargit notre vaste gamme de technologies chirurgicales avancées et offre aux chirurgiens et aux résidents l'occasion d'accroître l'ensemble de leurs compétences. »

Alcon offre depuis longtemps des programmes inégalés d'enseignement et de formation en personne, en mode virtuel ou par l'entremise d'autres méthodes d'apprentissage expérientiel. La collaboration avec Bioniko accroît ce soutien grâce à l'ajout d'un large éventail de modèles, de dispositifs et d'outils de simulation qui permettent de reproduire une variété d'interventions chirurgicales oculaires. La conception modulaire de chaque modèle Bioniko permet aux chirurgiens et aux instructeurs d'adapter la complexité de chaque intervention en fonction des compétences du chirurgien ou de la personne qui reçoit la formation.

« Ce partenariat est une étape importante dans l'histoire de Bioniko », a déclaré Andres Bernal, PDG de Bioniko. « Nous sommes ravis de collaborer avec Alcon et sommes persuadés que la longue expérience de l'entreprise, combinée à nos modèles de première qualité, offrira aux chirurgiens les meilleures occasions de formation et favorisera finalement l'atteinte des objectifs des patients en matière de vision après une intervention chirurgicale. »

En utilisant les outils chirurgicaux d'Alcon, les chirurgiens s'assurent d'obtenir un haut degré de précision et de contrôle. Grâce aux modèles Bioniko, les chirurgiens pourront maintenant améliorer leurs compétences chirurgicales à l'aide des technologies novatrices d'Alcon, comme le système de visualisation 3D NGENUITYMD et le microscope Revalia, avant de commencer à traiter des patients.

À propos de Bioniko

Bioniko élève d'un cran la formation chirurgicale avec des outils de simulation destinés au secteur des soins ophtalmologiques. Elle se spécialise dans les modèles oculaires et les dispositifs de simulation professionnelle à haute fidélité pour appuyer les activités de formation, d'enseignement, de marketing et de recherche et développement. Sa conception modulaire brevetée, combinée à une technologie de fabrication additive de pointe, permet de reproduire très fidèlement des interventions chirurgicales pour presque toutes les sous-spécialités et tous les degrés de compétence. Bioniko offre la plus grande variété de modèles de base sur le marché, ainsi que des services d'ingénierie et de personnalisation aux chefs de file de l'industrie, aux principaux établissements d'enseignement, aux agences gouvernementales, aux banques d'yeux et aux praticiens exerçant en cabinet privé. Pour en savoir plus, consultez le site http://www.bioniko.com.

À propos d'Alcon

Alcon aide les gens à voir avec clarté. En tant que chef de file mondial des soins oculaires, avec un héritage qui s'étend sur plus de sept décennies, nous offrons la gamme de produits la plus vaste pour améliorer la vue et la vie des gens. Chaque année, nos produits chirurgicaux et nos produits de soins oculaires touchent la vie de plus de 260 millions de personnes aux prises avec des affections comme la cataracte, le glaucome, les maladies rétiniennes et les erreurs de réfraction, dans plus de 140 pays. Nos plus de 23 000 associés améliorent la qualité de vie grâce à des produits novateurs, des partenariats avec des professionnels des soins oculaires et des programmes qui favorisent l'accès à des soins oculaires de qualité. Apprenez-en plus en visitant le site www.alcon.ca/fr.

Communiquez avec nous sur LinkedIn et Facebook.

SOURCE Alcon Canada

Renseignements: Relations avec les investisseurs, Christina Cheng, + 41 589 112 110 (Genève), + 1 817 615-2789 (Fort Worth), [email protected]; Relations avec les médias, Laura Patton, Cohn & Wolfe, +1 647 259-3265, [email protected]