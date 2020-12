Alcon Canada lancera une gamme professionnelle des gouttes oculaires lubrifiantes Systane Ultra HYDRATANT sans agent de conservation

« Chez Alcon, nous savons qu'il est important de répondre aux besoins des clients qui sont frustrés par les problèmes liés à la sécheresse oculaire chronique. Aujourd'hui, nous élargissons notre gamme de produits en y ajoutant les gouttes oculaires lubrifiantes Systane MC Ultra HYDRATANT sans agent de conservation », a déclaré Chris Van Dyk, chef national de division commerciale chez Alcon, Soins oculaires. « Certains patients souffrent constamment de sécheresse oculaire; les symptômes peuvent les incommoder du matin au soir et avoir des répercussions importantes sur leurs activités quotidiennes. Maintenant, ces personnes peuvent obtenir un soulagement durable qui leur permet de se concentrer sur leur vie, et non pas sur la sécheresse oculaire. »

Les gouttes oculaires lubrifiantes SystaneMC Ultra HYDRATANT sans agent de conservation sont dotées de la technologie PureFlowMD brevetée. Il s'agit d'un flacon à doses multiples dont l'embout se referme; ce dernier est muni d'un clapet de retenue qui garantit qu'aucun liquide contaminé ne pénètre dans le flacon après la distribution d'une goutte. Cette technologie élimine le besoin d'ajouter des agents de conservation dans les gouttes oculaires.

Depuis 2004, SystaneMD a fait l'objet de plus de 50 études cliniques. Les professionnels des soins oculaires savent donc qu'ils peuvent recommander en toute confiance une gamme de formules éprouvées sur le plan clinique5. De plus, les patients profiteront à la fois de la facilité d'utilisation du produit et du soulagement durable des symptômes qu'il procure, sans agent de conservation4. Les gouttes oculaires lubrifiantes SystaneMC Ultra HYDRATANT sans agent de conservation peuvent aussi être utilisées sans danger pour la lubrification de toutes les lentilles cornéennes souples et en silicone hydrogel6.

« Je privilégie maintenant les gouttes oculaires lubrifiantes SystaneMC Ultra HYDRATANT sans agent de conservation pour favoriser la guérison de la cornée et grandement atténuer les symptômes chez mes patients atteints de sécheresse oculaire2,4 », a dit Judy Parks, optométriste à l'Ancaster Eye Clinic. « Grâce à la formule sans agent de conservation et à deux polymères éprouvées sur le plan clinique, composée d'acide hyaluronique et de guar hydroxypropyle, un plus grand nombre de mes patients peuvent obtenir une protection et un soulagement efficaces4. »

Les gouttes oculaires lubrifiantes SystaneMC Ultra HYDRATANT sans agent de conservation seront offertes sur le marché à compter du 1er décembre 2020. Ce produit sera offert dans certaines cliniques de professionnels des soins oculaires.

Renseignements importants sur la gamme de produits SystaneMD

On a démontré dans le cadre d'études cliniques que les gouttes oculaires lubrifiantes SystaneMC Ultra HYDRATANT sans agent de conservation atténuent les symptômes de sécheresse oculaire et procurent une protection et un confort de longue durée4. Les gouttes oculaires lubrifiantes SystaneMC Ultra HYDRATANT sans agent de conservation et les gouttes oculaires lubrifiantes SystaneMC Ultra HYDRATANT procurent un soulagement durable des symptômes chez les personnes atteintes de sécheresse oculaire modérée ou chronique, et chez les personnes présentant des symptômes de sécheresse oculaire après une intervention chirurgicale de la cornée4. SystaneMC COMPLET est une formule tout-en-un qui s'est avérée lors d'études cliniques procurer pendant huit heures un soulagement immédiat des symptômes de tous les types de sécheresse oculaire10. SystaneMD GEL DROPS est indiqué chez les patients atteints de sécheresse oculaire grave qui ont besoin d'un soulagement des symptômes la nuit7. Les SERVIETTES À PAUPIÈRES SystaneMD préhumectées permettent de compléter facilement les soins quotidiens d'hygiène des paupières, en tout temps. SYSTANEMD SUPPLÉMENT D'OMÉGA-3 contribue au bon fonctionnement lacrymal chez les personnes atteintes de sécheresse oculaire8,9.

À propos d'Alcon

Alcon aide les gens à voir avec clarté. En tant que chef de file mondial des soins oculaires, avec un héritage qui s'étend sur plus de sept décennies, nous offrons la gamme de produits la plus vaste qui améliore la vie des gens en les aidant à mieux voir. Chaque année, nos produits chirurgicaux et nos produits de soins oculaires touchent la vie de plus de 260 millions de personnes aux prises avec des affections comme la cataracte, le glaucome, les maladies rétiniennes et les erreurs de réfraction, dans plus de 140 pays. Nos plus de 20 000 associés améliorent la qualité de vie grâce à des produits novateurs, des partenariats avec des professionnels des soins oculaires et des programmes qui favorisent l'accès à des soins oculaires de qualité. Apprenez-en plus en visitant le site www.alcon.ca/fr. Vous pouvez aussi communiquer avec nous sur Instagram (https://www.instagram.com/alconcanada/) et Facebook (https://www.facebook.com/AlconCanada/).

* Étude in vitro.

** Étude menée chez la souris.

