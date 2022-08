Après avoir cliniquement démontré son efficacité pour procurer un soulagement instantané de la sécheresse oculaire qui dure toute la journée* avec une seule goutte, SYSTANE MD COMPLET est maintenant sans agent de conservation.

TORONTO, le 15 août 2022 /CNW/ - Le chef de file mondial des soins oculaires Alcon a annoncé aujourd'hui le lancement au Canada d'un nouvel ajout à son portefeuille de produits novateurs pour soulager la sécheresse oculaire. Les nouvelles gouttes oculaires lubrifiantes SYSTANEMD COMPLET sans agent de conservation sont une solution tout-en-un offerte dans une bouteille à doses multiples, facile à utiliser.

La formule de SYSTANEMD COMPLET sans agent de conservation est efficace pour tous les types de sécheresse oculaire. Une seule goutte suffit pour hydrater et protéger.1 2 3 4 La technologie exclusive de gouttelettes de taille nanométrique d'Alcon permet d'hydrater rapidement, de protéger contre l'évaporation des larmes, et procure un soulagement durable des yeux secs.3

« Nous sommes très heureux de lancer les gouttes oculaires lubrifiantes SYSTANEMD COMPLET sans agent de conservation dans le marché canadien », a déclaré Chris Gruhn, directeur général d'Alcon Canada. « Des recherches révèlent que 86 pour cent des personnes qui souffrent de sécheresse oculaire sont atteintes d'une forme ou d'une autre de sécheresse oculaire évaporative5, et pourtant la majorité des gouttes oculaires ne sont pas conçues pour régler ce problème6. SYSTANEMD COMPLET sans agent de conservation peut aider les personnes qui éprouvent des symptômes de sécheresse oculaire, mais qui ne sont pas certaines du type de sécheresse dont elles souffrent, puisque ce produit a cliniquement démontré son efficacité pour soulager les symptômes de tous les types de sécheresse oculaire pendant toute la journée*, hydrater et protéger avec une seule goutte. » 1

De plus, lors d'une étude clinique à long terme, des patients atteints de sécheresse oculaire qui ont utilisé SYSTANEMD COMPLET quatre fois par jour pendant six mois† ont constaté une amélioration statistiquement et cliniquement significative de leurs symptômes. En outre, 20 pour cent des patients traités avec SYSTANEMD COMPLET ne satisfaisaient plus aux critères‡ utilisés par les optométristes pour diagnostiquer la sécheresse oculaire.7

« En raison de l'augmentation du temps passé devant des écrans, de nombreux patients souffrent de sécheresse oculaire », a affirmé le Dr Eric DesGroseilliers, optométriste chez eyeDOCS Ottawa. « Je suis heureux de recommander SYSTANEMD COMPLET sans agent de conservation comme solution tout‑en‑un pour soulager les symptômes de sécheresse oculaire des Canadiens. »

SYSTANEMD COMPLET sans agent de conservation sera offert chez les optométristes, les détaillants spécialisés, en ligne et dans les magasins de détail à l'échelle nationale.

Pour en savoir plus, consultez le site Systane.ca.

* 8 heures

† Les signes et les symptômes de la sécheresse oculaire ont été évalués dans le cadre d'un essai randomisé contrôlé, prospectif, à long terme, à double insu, effectué en parallèle avec des patients atteints de sécheresse oculaire. Les patients ont utilisé SYSTANEMD COMPLET quatre fois par jour pendant six mois (n=99).

‡ Selon les mesures OSDI (index de la maladie de la surface oculaire), le questionnaire d'auto-évaluation DEQ-5 et SANDE (évaluation des symptômes de sécheresse oculaire), p ≤ 0.01.

Reportez-vous aux directives d'utilisation des produits SYSTANEMD pour des informations complètes sur le port, l'entretien et la sécurité.

À propos d'Alcon

Alcon aide les gens à voir avec clarté. En tant que chef de file mondial des soins oculaires, avec un héritage qui s'étend sur plus de sept décennies, nous offrons la gamme de produits la plus vaste qui améliore la vie des gens en les aidant à mieux voir. Chaque année, nos produits chirurgicaux et nos produits de soins oculaires touchent la vie de plus de 260 millions de personnes aux prises avec des affections comme la cataracte, le glaucome, les maladies rétiniennes et les erreurs de réfraction, dans plus de 140 pays. Nos quelque 23 000 associés améliorent leur qualité de vie grâce à des produits novateurs, des partenariats avec des professionnels des soins oculaires et des programmes qui favorisent l'accès à des soins oculaires de qualité. Apprenez-en plus à www.alcon.ca. Vous pouvez également échanger avec nous sur Instagram et Facebook.

