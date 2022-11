TORONTO, le 15 nov. 2022 /CNW/ - Alcon, le chef de file mondial des soins oculaires dont la mission est d'aider les gens à voir avec clarté, a annoncé aujourd'hui le lancement au Canada de sa dernière innovation pour traiter les patients atteints de sécheresse oculaire : le dispositif SystaneMD iLux2MD à pulsations thermiques pour traiter la sécheresse oculaire associée au dysfonctionnement des glandes de Meibomius (DGM).

Alcon Elevates Dry Eye Care in Canada with Latest Innovation: Systane iLux2 MGD Thermal Pulsation System (Groupe CNW/Alcon Canada)

Le système de traitement Systane iLux2 est le seul dispositif portatif tout-en-un qui aide les professionnels des soins oculaires à évaluer leurs patients atteints de DGM et à les traiter efficacement en contrôlant l'application de chaleur et l'expression de leurs glandes de Meibomius. Pour contribuer à mieux informer les patients sur les bienfaits de ce traitement, le dispositif Systane iLux2 est doté de capacités d'imagerie évoluées utilisées pour la méibographie, ce qui permet aux professionnels des soins oculaires de prendre des photos à la lumière blanche et infrarouge des glandes de Meibomius, ainsi que des vidéos et des images à haute définition du processus de traitement.

« Environ 56 pour cent des patients consultent au moins quatre professionnels des soins oculaires avant d'obtenir un diagnostic exact et d'être soulagés »,1 déclare Dr. Walter Whitley, optométriste au Virgnia Eye Consultants. « Avec le nouveau dispositif Systane iLux2 DGM à pulsations thermiques, je peux évaluer mes patients plus efficacement et les informer des avantages pour eux d'utiliser ce dispositif. »

Les capacités d'imagerie du dispositif Systane iLux2 DGM à pulsations thermiques améliorent ses capacités de traitement déjà efficaces, et offrent aux patients des résultats probants pendant 12 mois après un seul traitement de 8 à 12 minutes. Lors de l'évaluation post hoc d'une étude récente auprès de 236 patients, 87 pour cent des patients atteints au départ de symptômes graves de DGM ont signalé uniquement des symptômes légers ou modérés 12 mois après le traitement. De plus, 78 pour cent des patients atteints au départ de symptômes modérés n'ont signalé aucun symptôme ou ont signalé des symptômes légers 12 mois après le traitement.2

« Alcon est déterminée à innover constamment en ajoutant des produits de qualité à son portefeuille de solutions pour traiter la sécheresse oculaire, afin que les professionnels des soins oculaires puissent répondre aux besoins de leurs patients », a déclaré Chris Gruhn, directeur général d'Alcon Canada. « En permettant aux patients de visualiser la maladie et de faire le suivi de leurs résultats au fil du temps, le nouveau dispositif tout-en-un Systane iLux2 DGM à pulsations thermiques aidera les professionnels des soins oculaires à rehausser la confiance de leurs patients. »

Pour réserver une démonstration en direct pour votre pratique ou pour mettre à jour votre dispositif Systane iLux2 actuel, rendez-vous à : ilux2.ca/fr-ca.

À propos d'Alcon

Alcon aide les gens à voir avec clarté. En tant que chef de file mondial des soins oculaires, avec un héritage qui s'étend sur plus de 75 ans, nous offrons la gamme de produits la plus vaste qui améliore la vie des gens en les aidant à mieux voir. Chaque année, nos produits chirurgicaux et nos produits de soins oculaires touchent la vie de plus de 260 millions de personnes aux prises avec des affections comme la cataracte, le glaucome, les maladies rétiniennes et les erreurs de réfraction, dans plus de 140 pays. Nos quelque 24 000 associés améliorent leur qualité de vie grâce à des produits novateurs, des partenariats avec des professionnels des soins oculaires et des programmes qui favorisent l'accès à des soins oculaires de qualité. Apprenez-en plus à www.alcon.ca/fr. Vous pouvez également échanger avec nous sur Instagram et Facebook.

Information importante sur le produit

Indication: Le dispositif SystaneMD iLux2MD est indiqué pour l'administration d'un traitement localisé par la chaleur et la pression chez les patients adultes atteints d'une dysfonction des glandes de Meibomius (DGM), qui est également associée à la sécheresse oculaire évaporative, ainsi que pour la saisie et le stockage d'images et de vidéos numériques des glandes de Meibomius. Réactions indésirables possibles : L'intervention peut entraîner certains effets indésirables. Ces effets peuvent inclure, sans s'y limiter, l'apparition ou l'aggravation des symptômes suivants : douleur aux paupières ou douleur oculaire nécessitant l'arrêt de l'intervention; irritation ou inflammation des paupières; rougissement temporaire de la peau; irritation ou inflammation de la surface oculaire (p. ex., abrasion cornéenne, œdème de la conjonctive ou injection conjonctivale [hyperémie]); symptômes oculaires (p. ex., brûlure, picotement, larmoiement, démangeaisons, sécrétions, rougeur, sensation de corps étranger, troubles visuels, sensibilité à la lumière).

Attention : Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour obtenir la liste complète des contre-indications, le mode d'emploi, les mises en garde et les précautions se rapportant à SystaneMD iLux2MD.

Références

1. The Dry Eye Problem. Building Your Dry Eye Center of Excellence. Supplément d'Optometric Business. https://www.reviewob.com/building-your-dry-eye-center-of-excellence/. Consulté le 13 juillet 2021. 2. Wesley G., Bickle K., Downing J., et al. Comparison of Two Thermal Pulsation Systems in the Treatment of Meibomian Gland Dysfunction: A Randomized, Multicenter Study. Optom Vis Sci. 2022;99(4):323-332.

SOURCE Alcon Canada

Renseignements: Relations avec les médias: Jane Lee Cheung, + 1 289 290 2393 (Toronto), [email protected]