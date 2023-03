Les principales conclusions du rapport de Nucleus Research pour North Country Home Services (NY) révèlent une amélioration de 95 % du recouvrement des comptes clients, prouvant que pour chaque dollar investi dans AlayaCare, l'agence réalise un retour sur investissement de 2,50 dollars.

Des résultats ROI exceptionnels

RCI de 172 pour cent

172 pour cent 95 pour cent des visites effectuées

Amortissement de l'investissement en 8,4 mois

2,50 $ de retour sur investissement pour 1 dollar investi dans AlayaCare

MONTRÉAL, le 21 mars 2023 /CNW/ - AlayaCare, une plateforme de soins à domicile et en milieu communautaire de bout en bout, a publié aujourd'hui un rapport présentant les résultats du retour du capital investi (RCI) obtenus par son client, North Country Home Services (NCHS). Cette étude a été menée par un cabinet de recherche tiers impartial, Nucleus Research, qui a dressé le profil de l'utilisation d'AlayaCare par NCHS au moyen d'entrevues et d'analyses approfondies pour étayer tous les résultats. Situé dans le nord de l'état de New York, NCHS est un organisme privé sans but lucratif qui se consacre à la fourniture de services de soins à domicile afin d'aider ses clients à rester indépendants chez eux.

En 2021, NCHS a intégré la plateforme AlayaCare Cloud pour prendre en charge la gestion de bout en bout des clients pour ses multiples sites dans l'État de New York. Citant un retour du capital investi de 172 % avec un délai de récupération de 8,4 mois, l'analyse complète de Nucleus Research souligne les économies réalisées par la NCHS grâce à une meilleure conformité, une réduction des tâches administratives et une meilleure optimisation des opérations.

Après avoir utilisé un autre logiciel de soins à domicile pour la facturation et les processus liés aux clients, North Country Home Services a adopté la plateforme AlayaCare en 2021. La principale motivation pour passer à AlayaCare était de réaliser des progrès en matière de productivité, d'accroître les capacités de conformité et de renforcer le recouvrement des factures de l'État. L'implantation d'AlayaCare a également contribué à la réduction de 84% des créances en souffrance accumulées chez NCHS, en raison du peu de visibilité qu'offrait leur ancienne solution sur les factures impayées. L'étude de Nucleus montre qu'au cours de la première année de déploiement, NCHS a rentabilisé son investissement dans AlayaCare en moins de neuf mois et est en passe d'atteindre un retour du capital investi de 172% sur trois ans.

« Les résultats de ce rapport de retour du capital investi commandé par AlayaCare ont validé notre décision de faire appel à AlayaCare Cloud pour gérer tous les aspects des soins à domicile offerts par North Country Home Services », a déclaré Chris Czadzeck, directeur de l'exploitation chez NCHS. « Nous avons été à la fois satisfaits et surpris de la rapidité avec laquelle notre investissement dans AlayaCare a été rentabilisé après moins d'un an, ce qui a permis à nos soignants de fournir un niveau de soins encore plus élevé à nos clients grâce à des données pertinentes, à une répartition optimisée des visites, à des paiements rationalisés et à des familles plus heureuses », a déclaré M. Czadzeck.

Avec les changements constants de la vérification électronique des visites (EVV), de la répartition, des règlements de facturation et des normes de conformité, NCHS a choisi AlayaCare sur la foi de sa réputation plutôt que de risquer de réorganiser le déploiement de sa technologie existante. Le rapport de Nucleus a pu démontrer que le rapport coûts-bénéfices du transfert vers AlayaCare sur l'ensemble de la période de déploiement initial (trois ans) était de 1 : 2,5; autrement dit, pour chaque dollar investi dans AlayaCare, NCHS gagne 2,50 $ en retour.

« Les entreprises ont besoin de résultats de retour sur investissement basés sur la compréhension pour justifier leur décision technologique par le biais d'une analyse objective et factuelle », a déclaré Joseph Arocha, analyste de recherche chez Nucleus Research. « En partenariat avec AlayaCare, nous avons appliqué des méthodologies éprouvées dans l'industrie pour révéler comment North Country Home Services bénéficie d'une amélioration des recouvrements et d'une augmentation des ratios de visites qui ont un impact positif sur les opérations administratives et de premières lignes pour leur entreprise de soins à domicile; finalement, nous avons observé un retour du capital investi de 172 % », a ajouté M. Arocha.

« L'un des principaux piliers d'AlayaCare en tant qu'entreprise à technologie positive est de s'appuyer sur les données, les mesures et les analyses pour nous aider, et aider nos clients, à fournir de meilleurs soins et services à domicile aux personnes qui nous sont chères et qui souhaitent se rétablir et vieillir à l'endroit où elles se sentent chez elles », a déclaré Adrian Schauer, fondateur et PDG d'AlayaCare. « Ce rapport sur le RCI démontre une fois de plus la valeur et l'impact que la plateforme AlayaCare Cloud peut avoir sur les entreprises de soins à domicile de toutes tailles, depuis les PME et les agences indépendantes jusqu'aux entreprises et aux franchises », a ajouté M. Schauer.

Pour consulter les résultats complets du rapport RCI de Nucleus Research, visitez : https://alayacare.com/roireport (en anglais).

Pour en savoir plus sur AlayaCare ou demander une démonstration pour découvrir comment la plateforme AlayaCare Cloud aide à transformer les agences de soins à domicile en vue de leur croissance, visitez le site : https://alayacare.com/fr-ca .

À propos de North Country Home Services

North Country Home Services est un organisme privé sans but lucratif qui a vu le jour à la fin des années 1960 sous la forme d'un registre d'aides à domicile. En 1986, le ministère de la Santé de l'État de New York a approuvé NCHS en tant qu'agence de soins de santé à domicile agréée. L'organisme compte quatre bureaux : Plattsburgh, Malone, Ticonderoga et Saranac Lake. Sa zone de service est à peu près aussi grande que l'État du Connecticut et couvre une zone de plus de 6 000 miles carrés (15 500 km²) que le gouvernement fédéral a désignée comme une région rurale isolée. NCHS fait appel à du personnel infirmier diplômé, des aides à domicile, des aides-soignants, des accompagnateurs pour les tâches ménagères et du personnel d'aide à domicile et en milieu communautaire pour aider plus de 700 particuliers au quotidien. NCHS emploie environ 180 aides à domicile dans les comtés de Franklin, Essex et Clinton.

La mission de North Country Home Services, Inc. (NCHS) est de délivrer des soins de santé à domicile et des services de soutien aux personnes, afin de leur permettre de rester aussi indépendantes que possible, souffrant de maladies, de handicaps, de blessures ou de limitations en raison de l'âge. https://www.nchs.net

À propos de Nucleus Research

Nucleus Research est le leader mondial reconnu de la recherche sur le RCI dans le domaine de la technologie. En utilisant une approche basée sur des études de cas, elle fournit des flux de recherche et des services de conseil qui permettent aux fournisseurs et aux utilisateurs finaux de quantifier et de maximiser le RCI de leurs technologies. Pour plus d'informations, visitez NucleusResearch.com ou suivez les dernières mises à jour sur LinkedIn. https://www.nucleusresearch.com

À propos d'AlayaCare

AlayaCare offre une plateforme logicielle de bout en bout aux gouvernements, entreprises de soins à domicile et fournisseurs de soins de proximité pour gérer l'ensemble du cycle de vie des clients, y compris les évaluations des besoins, les plans de traitement, et la planification et la vérification des visites. Alliant des solutions traditionnelles et virtuelles de soins à domicile, AlayaCare permet aux soignants du monde entier de réduire le coût des soins et d'obtenir de meilleurs résultats. Pour plus d'informations, visitez le site https://alayacare.com/fr-ca .

SOURCE Alayacare Inc

Renseignements: Contact de presse d'AlayaCare : Kevin G. Clark, [email protected], Cellulaire : (514) 754-0343