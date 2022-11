La technologie des soins à domicile reliera tous les aspects des soins à domicile subventionnés à Terre-Neuve-et-Labrador --en intégrant et en normalisant des données mesurables pour les régies régionales de la santé, les fournisseurs de services et les aidants naturels dans la transformation des soins de santé numériques à l'échelle de la province.

MONTRÉAL, le 8 nov. 2022 /CNW/ - AlayaCare, important fournisseur de technologies de soins à domicile, a annoncé aujourd'hui que la province de Terre-Neuve-et-Labrador avait fait appel à AlayaCare comme fournisseur de solutions de choix pour numériser et intégrer ses services de soins à domicile. Ce déploiement à l'échelle de la province mettra en place une collecte de données unifiée, une surveillance, une mesure et une analyse améliorées, ce qui se traduira par une meilleure expérience pour les clients et les fournisseurs de soins. AlayaCare est en train de construire un pont transparent entre les autorités de la santé, les fournisseurs de services de soins à domicile et les aidants naturels afin de fournir de meilleurs soins et de meilleurs résultats.

Terre-Neuve-et-Labrador est la deuxième province à adopter AlayaCare Cloud, après l'Île-du-Prince-Édouard. Les produits et les plateformes d'AlayaCare sont également utilisés par les autorités sanitaires de six autres provinces canadiennes pour gérer les programmes de soins à domicile. Alors que la demande de soins à domicile continue de monter en flèche, toutes les provinces canadiennes se mobilisent pour numériser et moderniser leur façon de travailler avec les fournisseurs de soins à domicile publics et privés. Depuis l'acquisition de Procura par AlayaCare en 2020, l'entreprise dessert maintenant collectivement des ministères de la Santé ou des régies régionales de la santé de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Québec, de l'Ontario, du Manitoba, de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique.

C'est la première fois au Canada qu'un système de soins de santé fournira une technologie accessible aux aidants naturels, les reliant efficacement aux autorités provinciales de la santé, tout en permettant la vérification électronique de leurs visites. Il s'agit des premières étapes du plan du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador visant à bâtir un système de soins à domicile modernisé, responsable et réformé, axé sur des résultats de qualité pour les clients du Programme provincial de soutien à domicile. Le ministère de la Santé et des Services communautaires adopte les recommandations d'un rapport de 2018 de Deloitte Inc. visant à améliorer la surveillance des soins autogérés dispensés à domicile au moyen d'AlayaCare pour aider à réformer et à améliorer la surveillance, l'intégrité de la gestion financière et la vérification des visites.

« Nous avons toujours cru que l'avenir des soins à domicile au Canada reposait sur l'adoption de plateformes provinciales qui relient des données intelligentes pour les fournisseurs de soins à domicile publics et privés », a déclaré Adrian Schauer, chef de la direction et fondateur d'AlayaCare. « Nous croyons que c'est la meilleure façon de favoriser une meilleure collaboration entre les régies régionales de la santé, les organismes de soins à domicile et les aidants naturels afin de créer une expérience positive pour les clients et les aidants naturels. »

AlayaCare offre une plateforme logicielle de bout en bout pour les gouvernements, les entreprises de soins à domicile et les organismes de soins communautaires qui leur permet de gérer l'ensemble du cycle de vie des clients, y compris les évaluations des besoins, les plans de soins, la programmation et la vérification des visites. Combinant les solutions traditionnelles de soins à domicile et virtuels, AlayaCare permet aux prestataires de soins du monde entier de se propulser vers l'innovation et les soins de santé du futur. Pour plus de renseignements, visitez : www.alayacare.com

