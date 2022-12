Une organisation communautaire de premier plan dans le soutien du secteur des services de développement choisit l'approche technologique innovante d'AlayaCare pour faciliter la transformation des services en matière d'autogestion des services.

MONTRÉAL, le 14 déc. 2022 /CNW/ - AlayaCare , une entreprise spécialisée dans la technologie des soins à domicile et des soins communautaires, annonce aujourd'hui que Christian Horizons , une ONG confessionnelle, a choisi la plateforme AlayaCare Cloud. Christian Horizons est la plus grande agence de services aux personnes ayant une déficience intellectuelle au Canada, et exerce ses activités principalement en Ontario et en Saskatchewan. L'organisation fournit des services et du soutien pour aider les personnes handicapées à atteindre leurs objectifs et à s'épanouir dans leur communauté.

Après un processus de demande de proposition (DP), Christian Horizons a choisi AlayaCare pour sa technologie moderne et évolutive et son engagement à développer des solutions configurables pour le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Avec son expérience préalable approfondie auprès du National Disability Insurance Scheme (NDIS) australien, AlayaCare a un avantage unique en tant que partenaire ayant des capacités avancées de financement autogéré. AlayaCare Cloud a été conçue pour faciliter de nombreux aspects des services autogérés, ce qui facilite et accélère la direction stratégique et la transformation des services de Christian Horizons.

Christian Horizons se consacre à aider les personnes ayant des déficiences intellectuelles et du développement et leur propose notamment les services suivants : l'aide à la vie autonome; un service de répit pour les aidants; des résidences de groupe avec soutien; des programmes de jour; ainsi que des résidences communautaires et des services de familles d'accueil.

« En cherchant le bon partenaire pour aider Christian Horizons à fournir davantage de services autogérés, nous avons trouvé qu'AlayaCare était bien placée pour optimiser nos opérations actuelles et mener à bien une réforme du secteur en accord avec le projet "En quête d'appartenance" de l'Ontario », a déclaré Christian Otte, vice-président des systèmes d'information et de la technologie chez Christian Horizons. « AlayaCare est une plateforme de soins pour les personnes handicapées reconnue dans le système australien, lequel ressemble à s'y méprendre à la façon dont les services évoluent en Ontario et en Saskatchewan. Nous devons prendre des mesures audacieuses pour fournir davantage de services autogérés, afin que les personnes qui utilisent nos services connaissent davantage d'appartenance, de croissance et de développement dans leur vie », a ajouté M. Otte.

« Cette nouvelle relation professionnelle avec Christian Horizons est un point tournant qui vient confirmer l'engagement d'AlayaCare dans le secteur croissant des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. La plateforme évolutive d'AlayaCare Cloud permet de configurer un large éventail de fournisseurs de services et de marchés », a déclaré Adrian Schauer, PDG et fondateur d'AlayaCare « Notre mission est de moderniser la prestation des soins et des services de proximité en éliminant les tâches répétitives et en offrant une efficacité opérationnelle conviviale et riche en données qui permet à nos proches de contrôler leurs soins et de s'épanouir dans les communautés auxquelles ils appartiennent. », a ajouté M. Schauer.

À propos de Christian Horizons

Christian Horizons est une ONG internationale à but non lucratif située en Ontario, au Canada. Cette organisation confessionnelle aide les personnes handicapées à s'épanouir dans leur communauté et à offrir et transmettre leurs talents de manière significative en tant que membres appréciés, respectés et inclus de la société. En offrant des services de participation communautaire, de placement, de vie autonome, de répit, de soutien aux familles, de partage de vie et de soutien résidentiel communautaire, Christian Horizons s'engage à assurer à toutes les personnes ayant une déficience intellectuelle une vie marquée par la dignité, l'inclusion, le respect et la contribution. Pour plus d'informations sur Christian Horizons, visitez le site https://christianhorizons.org/.

À propos d'AlayaCare

AlayaCare offre une plateforme logicielle de bout en bout aux gouvernements, entreprises de soins à domicile et fournisseurs de soins de proximité pour gérer l'ensemble du cycle de vie des clients, y compris les évaluations des besoins, les plans de traitement, et la planification et la vérification des visites. Alliant des solutions traditionnelles et virtuelles de soins à domicile, AlayaCare permet aux soignants du monde entier de se tourner vers l'innovation et les soins de santé du futur. Pour plus d'informations visitez le site www.alayacare.com

