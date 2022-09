Andrew McDonald rejoint les rangs du fournisseur de technologie SaaS pour les soins à domicile dans un poste de direction nouvellement créé pour stimuler la croissance et la transformation numérique du secteur des soins à domicile via une meilleure technologie pour de meilleurs résultats.

MONTRÉAL et TORONTO, le 20 sept. 2022 /CNW Telbec/ - AlayaCare, fournisseur de technologies de soins à domicile de premier plan, a annoncé aujourd'hui qu'Andrew McDonald a rejoint l'entreprise en tant que Chef des produits et de la technologie. Fort de plus de 20 ans d'expérience à la tête d'équipes de produits dans des entreprises à forte croissance, M. McDonald supervisera l'évolution du portefeuille de produits d'AlayaCare.

M.Andrew McDonald, Chef des produits et de la technologie, AlayaCare (Groupe CNW/AlayaCare)

M. McDonald est titulaire d'un baccalauréat en génie informatique de l'Université de Waterloo, en Ontario. Il partagera son temps entre les bureaux de Montréal et de Toronto. Avant de rejoindre AlayaCare, Andrew a occupé des postes de direction chez Alcatel-Lucent, CENX, et Kinaxis, où il était Chef des produits.

« La passion au sein d'AlayaCare pour l'innovation et la création d'une technologie qui fait avancer la transformation numérique des soins à domicile correspond à mes propres ambitions, soit de s'assurer que les meilleures technologies et solutions contribuent à de meilleurs résultats pour nos clients et leurs clients », a déclaré Andrew McDonald, Chef des produits et de la technologie d'AlayaCare. « L'un des avantages compétitifs d'AlayaCare est sa technologie moderne qui nous permet d'avancer rapidement sur un marché embourbé dans des systèmes désuets. Je suis heureux de me joindre à l'équipe pour soutenir notre croissance et notre succès », a ajouté M. McDonald.

Dans son nouveau rôle, M. McDonald organisera les équipes de développement d'AlayaCare pour s'assurer que les allocations stratégiques au sein du développement de produits visent les meilleures opportunités sur les marchés afin de ravir la clientèle et d'accroître leur chiffre d'affaires.

« Nous accueillons Andrew au sein de l'équipe d'AlayaCare à un moment critique où l'industrie des soins à domicile a besoin d'une plateforme intuitive de type Software-as-a-Service (SaaS) pour résoudre les défis complexes de dotation en personnel et de prestation de soins, tout en tirant profit de l'intelligence des données pour obtenir de meilleurs résultats », a déclaré Adrian Schauer, PDG et fondateur d'AlayaCare. « L'expérience d'Andrew dans la constitution et la gestion d'équipes très performantes accélérera notre différenciation pour nos mises en marché et nos implantations. »

À propos d'AlayaCare

AlayaCare offre une plateforme logicielle de bout en bout pour les gouvernements, les entreprises de soins à domicile et les organismes de soins communautaires qui leur permet de gérer l'ensemble des opérations, y compris les évaluations des besoins, les plans de soins, la programmation et la vérification des visites, la facturation et les paiements ainsi que l'optimisation des routes. AlayaCare offre une plateforme infonuagique accessible via un ordinateur ou une application mobile, qui permet aux prestataires de d'offrir autant des soins en personne que virtuels. Pour plus de renseignements, visitez : www.alayacare.com/fr-ca/

SOURCE AlayaCare

Renseignements: Relations médiatiques chez AlayaCare : Kevin G. Clark, [email protected], Cellulaire : (514) 754-0343