CARLSBAD, Californie, et VANCOUVER, Colombie-Britannique, 19 octobre 2020 /CNW/ - ALASTIN Skincare, Inc. (www.alastin.com), une entreprise spécialisée dans les soins esthétiques qui se consacre à la mise au point et à la commercialisation de produits de soins de la peau novateurs testés en clinique et distribués par des médecins qui font appel à la technologie TriHex® exclusive qui rehausse l'éclat de la peau et la protège, et aide à maintenir une peau saine pour la vie, a annoncé aujourd'hui le premier envoi de produits ALASTIN au Canada par l'entremise de son partenariat avec AVARI Medical Ltd. en tant que distributeur canadien exclusif.

« ALASTIN Skincare s'est taillé une position de chef de file aux États-Unis, atteignant le taux de croissance le plus rapide dans la catégorie des soins professionnels de la peau pour la troisième année consécutive. En plus de poursuivre notre croissance aux États-Unis, nous nous réjouissons à l'idée d'étendre notre présence sur la scène internationale et de faire nos premiers pas au Canada en collaboration avec AVARI Medical, un distributeur réputé et expérimenté », a indiqué Diane S. Goostree, présidente et chef de la direction d'ALASTIN.

Dr Jean Carruthers, MD, FRCSC, FRC (OPHTH), chercheure de renommée mondiale et pionnière dans le secteur des soins d'esthétique médicale, a déclaré : « Au cours des deux dernières années, j'ai eu le grand privilège d'étudier les effets du traitement TransFORM Body, qui utilise la technologie TriHex®, sur le vieillissement de la peau dans le cadre d'un projet d'étude prospective randomisée sur des bras humains. L'augmentation remarquable du collagène de la peau et de l'élastine observée lors des biopsies se reflète dans l'amélioration visible de la texture de la peau des bras des sujets. Je suis très impressionnée par le dévouement d'ALASTIN envers la science, et je suis très heureuse de pouvoir maintenant offrir les produits ALASTIN Skincare à mes patients. »

« Nous sommes très heureux d'agir à titre de fournisseur exclusif d'ALASTIN Skincare au Canada, a déclaré Damien King, président et chef de la direction d'AVARI Medical. Le portefeuille de produits innovants d'ALASTIN en matière d'amélioration des procédures et de soins quotidiens de la peau, son engagement manifeste à l'égard de la science et ses multiples produits primés constitueront un ajout précieux pour le marché canadien des soins de la peau et sont très cohérents avec notre engagement à fournir un excellent service à la clientèle. »

Les produits ALASTIN Skincare sont maintenant en vente partout au Canada. Nous invitons les fournisseurs à communiquer avec leur représentant d'AVARI Medical ou à envoyer un courriel à [email protected] pour obtenir des renseignements sur les produits et passer une commande.

À propos d'ALASTIN Skincare, Inc

ALASTIN Skincare® est déterminée à mettre au point des produits de soins de la peau innovants et soumis à des essais cliniques qui rehaussent l'éclat de la peau et la protège, et aide à maintenir une peau saine pour la vie. Nos gammes de produits uniques « Procedure Enhancement » et « Restore & Renew » font appel à notre technologie TriHex®, une combinaison brevetée de peptides clés et d'autres ingrédients synergiques utilisant la toute dernière technologie, et qui sont testés cliniquement pour démontrer leur caractère sécuritaire et leur capacité à éveiller les processus de régénération permettant de conserver une peau d'apparence jeune.

À propos d'AVARI Medical Ltd.

AVARI Medical est une entreprise canadienne spécialisée dans les soins esthétiques qui se consacre à la livraison de produits novateurs au sein du marché canadien et qui est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Forts d'une expérience considérable au sein du marché des soins esthétiques, nous exploitons le pouvoir de notre équipe interne combiné à l'expertise de nos partenaires, en veillant non seulement à répondre aux attentes des patients, mais à les surpasser.

