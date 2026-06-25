Alan, premier nouvel assureur en santé au Canada depuis 1957, annonce une ronde de financement de 780 M$ CA pour accélérer le déploiement de son modèle axé d'abord sur la prévention

Une ronde menée par Prosus, avec le soutien renouvelé du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario - Alan entre dans une nouvelle phase de croissance pour transformer les soins de santé grâce à la prévention, à la technologie et à l'IA

TORONTO, le 25 juin 2026 /CNW/ - Alan, l'entreprise qui établit la nouvelle norme en matière d'assurance axée sur la prévention, annonce aujourd'hui une entente visant une ronde de financement de série G de plus de 780 millions de dollars canadiens, soit 480 millions d'euros et 550 millions de dollars américains. Cette ronde valorise l'entreprise à 8,9 milliards de dollars canadiens, soit 5,5 milliards d'euros et 6,3 milliards de dollars américains. Elle est menée par Prosus, l'un des plus grands opérateurs et investisseurs technologiques au monde, avec la participation renouvelée du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, qui investit dans Alan pour une troisième ronde consécutive depuis avoir mené la série E en mai 2022.

Le Canada est un marché stratégique pour Alan. Alan est devenu le premier nouvel assureur en santé titulaire d'un permis au Canada depuis 1957 et détient maintenant les permis requis dans toutes les provinces. Grâce à ce nouveau financement, l'entreprise prévoit renforcer sa présence au Canada, doubler son équipe au cours des 24 prochains mois et étendre ses activités de Toronto à Montréal. Alan entend aussi apporter son modèle entièrement numérique et axé d'abord sur la prévention à un marché de l'assurance collective longtemps dominé par trois acteurs historiques qui, ensemble, détiennent environ les trois quarts des protections en vigueur. La croissance au Canada est solide : le nombre de membres a plus que triplé depuis la fin de 2025, ce qui témoigne d'une forte demande pour une approche plus innovante de l'assurance santé. Alan compte aujourd'hui 100 employeurs canadiens et plus de 4 100 membres, exploite ses activités canadiennes à partir de Toronto, a lancé en janvier 2026 une offre conçue d'abord en français pour les employeurs québécois et se développe rapidement auprès d'employeurs de plus grande taille, ayant récemment signé son premier groupe de plus de 1 000 membres.

Au cours de la dernière décennie, Alan a évolué au-delà de ses origines comme assureur santé pour créer une nouvelle catégorie : l'assurance axée sur la prévention. Aujourd'hui, les soins de santé reposent trop souvent sur l'attente : attendre six mois pour un rendez-vous, attendre que les symptômes s'aggravent, attendre qu'une assurance intervienne seulement une fois la maladie installée. Alan a été conçu pour faire l'inverse : agir avant que les problèmes de santé ne deviennent plus graves. C'est la première entreprise à réunir l'assurance, la prévention et les soins dans une seule expérience intégrée, combinant couverture santé, orientation dans le système de soins, services de mieux-être et assistance santé alimentée par l'IA afin d'aider les membres à agir plus tôt, à mieux suivre leur santé et à garder le contrôle au quotidien.

Jean-Charles Samuelian-Werve, cofondateur et chef de la direction d'Alan, a déclaré : « La santé ne peut pas attendre. Pas que les symptômes s'aggravent. Pas un rendez-vous dans six mois. Pas que le système rattrape son retard. Pourtant, c'est encore ainsi que fonctionne le système de santé canadien aujourd'hui. Nous croyons qu'une bonne santé est un droit universel, et que la prévention devrait l'être aussi. Depuis dix ans, nous démontrons que la technologie peut faire passer les soins de santé d'une logique réactive à une logique proactive, en aidant les gens à agir tôt plutôt qu'à réagir trop tard. C'est ce qu'est l'assurance axée sur la prévention, et c'est la catégorie que nous bâtissons. Nous avons choisi Prosus pour sa très grande expertise en expansion internationale et en produits grand public, ainsi que pour bénéficier de l'écosystème remarquable qu'elle construit. Nous sommes encore au tout début de ce qu'Alan peut devenir. »

Mark Goad, directeur général d'Alan Canada, a déclaré : « Les Canadiens sont prêts à relever leurs attentes envers l'assurance santé. Fini les formulaires papier, les délais de réponse interminables, le service médiocre et les prix élevés. Nous avons bâti Alan au Canada autour d'une idée simple : l'assurance devrait aider les gens à rester en santé. Ce financement nous aide à aller plus vite pour offrir une couverture axée d'abord sur la prévention à davantage d'employeurs canadiens et à leurs équipes. »

L'entreprise entame cette nouvelle étape en position de force. Au premier trimestre de 2026, Alan a atteint plus de 1,3 milliard de dollars canadiens, soit 800 millions d'euros, en revenu annuel récurrent, a enregistré une croissance de 53 % sur un an, a dépassé 1,1 million de membres et est rentable en France. Alan croit que l'IA transformera fondamentalement les soins de santé en rendant la prévention personnalisée, l'orientation et le soutien accessibles à tous. Combinées à la plateforme de santé intégrée d'Alan, ces technologies ont le potentiel d'améliorer les résultats de santé de millions de personnes tout en réduisant les coûts des soins à long terme.

À propos d'Alan

Alan établit la nouvelle norme en matière d'assurance axée sur la prévention. Elle est la première entreprise à réunir l'assurance, la prévention et les soins dans une seule expérience, au service de plus de 1,1 million de membres. Plutôt que d'intervenir seulement lorsque quelque chose ne va pas, Alan aide les gens à garder une longueur d'avance : agir avant que les problèmes de santé ne deviennent plus graves et garder le contrôle de leur santé au quotidien. Alan est une entreprise indépendante régie par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution française (ACPR). Les membres bénéficient d'une solution intégrée conçue pour soutenir leur santé physique et mentale, tout en simplifiant leur expérience de soins grâce à un service à la clientèle offert sept jours sur sept, à l'accès à des médecins directement depuis la plateforme et à des services de remboursement reconnus pour leur fiabilité et leur rapidité. L'entreprise est présente dans quatre pays -- la France, l'Espagne, la Belgique et le Canada -- et sert plus de 37 000 entreprises, ainsi que des travailleurs autonomes et des retraités. Avec une équipe de plus de 850 personnes, Alan s'engage à offrir une expérience membre exceptionnelle, comme en témoignent ses notes de satisfaction constamment élevées, supérieures à 4,2/5. Alan génère plus de 1,3 milliard de dollars canadiens, soit 800 millions d'euros, en revenu annuel récurrent et a été valorisée à 8,9 milliards de dollars canadiens, soit 5,5 milliards d'euros, en 2026.

À propos d'Alan au Canada

Alan a reçu une autorisation fédérale du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) à la fin de 2024, devenant ainsi le premier nouvel assureur en santé au Canada en près de 70 ans, et détient maintenant les permis requis dans toutes les provinces. L'entreprise a commencé ses activités commerciales en 2025 et a lancé en janvier 2026 une offre conçue d'abord en français pour les employeurs québécois. Alan exploite ses activités canadiennes à partir de Toronto, prévoit une expansion à Montréal et offre aux employeurs une expérience d'assurance collective entièrement numérique : inscription et gestion du régime en ligne, remboursements rapides, soutien sept jours sur sept, accès aux soins dans l'application et ressources préventives gratuites pour la santé physique et mentale. Pour en savoir plus, visitez alan.com/fr-ca.

SOURCE Alan

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