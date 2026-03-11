Alan atteint 785 M€ de revenus récurrents annuels et conclut une ronde de financement de 100 M€, alors que l'entreprise poursuit sa croissance internationale, notamment au Canada

TORONTO, le 11 mars 2026 /CNW/ - L'entreprise de santé numérique Alan a annoncé aujourd'hui avoir conclu une ronde de financement de 100 millions d'euros, portant la valorisation de l'entreprise à plus de 5 milliards d'euros.

Cette ronde fait suite à une année de forte croissance pour Alan, qui a atteint 785 millions d'euros de revenus récurrents annuels en 2025 et a atteint la rentabilité opérationnelle en France, son principal marché.

La ronde a été menée par Index Ventures par l'entremise de son fonds de croissance, avec la participation de Belfius, Greenoaks, Kaaf Investments et SH Capital, ainsi que de plusieurs investisseurs individuels, dont le chef de la direction de Shopify, Tobi Lütke, et le cofondateur et chef de la direction de Wealthsimple, Mike Katchen.

Alan poursuit sa croissance à l'international, notamment au Canada, où l'entreprise a lancé ses activités au début de 2025. Alan détient désormais des licences partout au pays et sert actuellement plus de 1 600 membres à travers le Canada.

L'entreprise exerce ses activités à partir de Toronto et prévoit s'étendre à Montréal alors qu'elle continue de faire croître son équipe canadienne.

Le marché canadien des avantages sociaux pour les employés a peu évolué au cours des dernières décennies, laissant de nombreux employeurs avec des régimes souvent difficiles à comprendre et à utiliser pour les employés. Alan a été conçu pour simplifier cette expérience en réunissant l'assurance santé, les services de soins et les programmes de prévention en un seul endroit.

Grâce à une seule application, les employés peuvent comprendre leur couverture, soumettre leurs réclamations rapidement et accéder à des services de santé du quotidien conçus pour les aider à rester en santé. La plateforme comprend également des programmes de prévention qui soutiennent notamment la santé mentale, l'activité physique et le bien-être général.

Parmi les premiers clients canadiens figurent Rates.ca et Venn, qui utilisent Alan pour soutenir la santé et le bien-être de leurs équipes.

« Le Canada est un marché important à long terme pour Alan », a déclaré Jean-Charles Samuelian-Werve, cofondateur et chef de la direction d'Alan. « Les employeurs et les employés ici recherchent une façon plus simple d'accéder à leurs avantages sociaux et de les utiliser. Nous croyons qu'il existe une véritable occasion d'apporter une approche plus transparente et plus accessible aux soins de santé au Canada. »

Alan continue d'embaucher au Canada et prévoit élargir les services offerts sur sa plateforme, notamment en ajoutant de nouveaux services de santé et des options d'avantages sociaux plus flexibles pour les employeurs.

À propos d'Alan

Alan est le partenaire santé des entreprises modernes, offrant une approche numérique de la santé et du bien-être. Fondée en 2016, Alan combine assurance santé, prévention et services de soins dans une seule plateforme conçue pour simplifier les soins de santé pour les employeurs et leurs équipes. L'entreprise sert plus d'un million de membres en France, en Belgique, en Espagne et au Canada et travaille avec plus de 37 000 entreprises.

