Alain Fortier élu à la vice-présidence de l'Association canadienne des commissions/conseils scolaires

QUÉBEC, le 4 juill. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des commissions scolaires du Québec est fière d'annoncer l'élection de son président, M. Alain Fortier, à la vice-présidence de l'Association canadienne des commissions/conseils scolaires (ACCCS), dans le cadre de l'Assemblée générale de l'Association s'étant tenue aujourd'hui.

« Je suis reconnaissant de la confiance de mes collègues provenant de partout au pays. La démocratie scolaire vit différents défis d'une province à l'autre; la collaboration à l'échelle canadienne est essentielle. Dans les prochains mois, les commissions scolaires du Canada et des États-Unis seront à nos côtés pour faire valoir l'importance de la démocratie scolaire et du droit de chaque citoyenne et de chaque citoyen à prendre des décisions pour l'éducation. L'expertise et la voix du Québec continueront d'être entendues à l'échelle canadienne, tout comme nous nous enrichirons des expériences des autres provinces, où, rappelons-le, l'abolition des élus scolaires dans certaines d'entre elles a eu des impacts négatifs et a même été annulée, comme dans le cas du Nouveau-Brunswick », a affirmé Alain Fortier.

L'Association canadienne des commissions/conseils scolaires regroupe les membres des associations provinciales de commissions et de conseils scolaires, représentant plus de 300 commissions scolaires offrant des services à plus de quatre millions d'élèves. L'ACCCS est engagée pour la réussite de chacune et chacun des élèves et fait valoir l'importance d'une gouvernance scolaire locale élue.

La Fédération des commissions scolaires du Québec regroupe la vaste majorité des commissions scolaires francophones du Québec ainsi que la Commission scolaire du Littoral. Les commissions scolaires sont des gouvernements locaux qui veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes grâce à l'engagement de quelque 120 000 employés. Elles offrent aussi des services efficaces et essentiels, notamment en matière de ressources humaines et de ressources matérielles et financières. De plus, les commissions scolaires ont la responsabilité de répartir équitablement les ressources entre leurs établissements et de rendre accessible, en tout temps, un transport scolaire sécuritaire.

SOURCE Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ)

Renseignements: Caroline Lemieux, Directrice des communications, des affaires publiques et de la concertation régionale, Fédération des commissions scolaires du Québec, Tél. : 418 651-3220, Cell. : 418 570-9716, clemieux@fcsq.qc.ca, Twitter : @fcsq

Related Links

http://fcsq.qc.ca