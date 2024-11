Deux groupes d'ingénierie fusionnent pour offrir une gamme de services élargie.

MONTRÉAL, le 5 nov. 2024 /CNW/ - Akonovia, firme-conseil en ingénierie se spécialisant dans le secteur de la transition énergétique et décarbonation, est heureuse d'annoncer aujourd'hui sa fusion avec IME Experts-Conseils, firme spécialisée en plans et devis électromécaniques ainsi que dans la surveillance de travaux. Cette alliance stratégique vise à renforcer notre position sur le marché et à élargir notre gamme de services, tout en maintenant nos standards de qualité, gages de la satisfaction de nos clients. L'objectif est clair : décarboner notre patrimoine bâti.

Cette fusion permettra de combiner nos expertises respectives, nos ressources et nos technologies, afin de créer une entreprise plus robuste et mieux équipée pour répondre aux défis de l'industrie, en matière d'efficacité énergétique et de décarbonation.

Fondée en 2014 par Philippe Hudon, Akonovia est aujourd'hui composée de 50 employé.e.s, principalement établis au Québec, mais également en Ontario et en France, dont 5 associés aux profils très complémentaires. L'entreprise a eu l'occasion de faire rayonner son expertise depuis sa création avec plus de 850 projets complétés et environ 700 projets en opération à ce jour, dont une importante proportion de projets d'envergure. Akonovia est aujourd'hui une firme incontournable dans le marché de l'efficacité énergétique au Québec et est reconnue comme telle par ses pairs.

Quant à IME, elle existe depuis bientôt 32 ans et est aujourd'hui composée de 35 employé.e.s, incluant 4 associés d'expérience. L'entreprise totalise 200 projets en continu, et répond à des appels d'offres de grande envergure. Son succès est défini par un service client hors pair, ainsi qu'une loyauté envers sa clientèle.

Philippe Hudon, Président-fondateur d'Akonovia, déclare : « Cette fusion représente une étape majeure dans notre croissance. En unissant nos forces avec IME, nous sommes convaincus que nous pouvons offrir une valeur ajoutée significative à nos clients et à nos partenaires. Notre objectif principal est d'accélérer et faciliter la transition énergétique, autant au Canada qu'en France, et ça passe aussi par notre capacité à fournir tous les services sous un même toit! Notre vision et nos valeurs sont similaires, ce qui nous réconforte dans cette décision! Oh…et j'oubliais presque. Cette année, nous fêtons nos 10 ans, autant dire que c'est une année bien spéciale pour nous! »

Jean-Sébastien Savard, Président d'IME Experts-Conseils, ajoute : « Cette collaboration était pour nous une évidence. Notre vision a été redéfinie l'année dernière et s'apparentait à celle d'Akonovia, soit de contribuer à la décarbonation et améliorer la durabilité des bâtiments de notre société. De ce fait, notre rencontre avec Akonovia nous est apparue comme un incontournable dans notre cheminement vers cette vision! Heureusement, le « fit » humain avec les dirigeants d'Akonovia était parfait. Nous n'avons pas du tout hésité! »

IME continuera d'opérer sous son nom pendant une période de transition indéterminée, mais les équipes se combineront et formeront une entité unie dès le premier jour de la fusion.

À propos d'Akonovia

Nous sommes une organisation à taille humaine reposant sur des valeurs clefs qui définissent notre culture et nos actions. Nous sommes Akonovia. Et notre ADN, c'est la décarbonation ; elle est au centre de tous les services que nous rendons. Notre culture repose sur trois piliers : Accompagner - Collaborer - Innover.

Chez Akonovia, nous souhaitons devenir votre partenaire en transition énergétique et sobriété carbone, en vous accompagnant dans vos démarches de décarbonation de manière collaborative et avant-gardiste pour la construction, l'amélioration et l'exploitation de vos bâtiments et procédés.

En quelques dates :

2014 : Fondation à Alma, QC , par Philippe Hudon ;

, par ; 2018 : Déménagement du siège social à Montréal;

2023 : Ouverture d'une succursale en Ontario , Toronto ;

, ; 2024 : Ouverture d'une succursale à Lyon, France .

À propos d'IME Experts-Conseils

Chez IME Experts-Conseils, nous façonnons l'avenir avec la conviction que chaque bâtiment est une pierre angulaire pour un monde plus durable. Nos clients, acteurs clés dans divers secteurs, dépendent de nos services pour soutenir des infrastructures vitales : des établissements de soins de santé aux centres éducatifs, en passant par les espaces résidentiels, industriels et commerciaux. Ils sont les piliers de nos communautés, et nous sommes fiers de les accompagner.

Notre mission va au-delà de la simple prestation de services. Elle est ancrée dans un engagement profond à réduire l'empreinte environnementale de nos projets, à promouvoir la décarbonation et à assurer la stabilité et la pérennité de chaque installation.

En quelques dates :

1993 (janvier) : Fondation par Alain Bergeron , ingénieur, à Sherbrooke ;

, ingénieur, à ; 1999 : Ajout d'un actionnaire, ingénieur en électricité, Denis Boilard ;

; 2019 : Repreneuriat par 4 employés internes, Jean-Sébastien Savard , Jordan Fleet , Philippe Lemay et Jean-Raphaël Verreault;

, , et Jean-Raphaël Verreault; 2023 : Fin de la passation de l'entreprise aux nouveaux actionnaires

