AJUSTEMENTS AU CONSEIL DES MINISTRES

QUÉBEC, le 28 janv. 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, a procédé aujourd'hui à des ajustements au sein de son Conseil des ministres.

Ainsi, M. Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et leader parlementaire du gouvernement, se voit ajouter les fonctions de ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne.

Également, Mme Sonia Bélanger, en plus de ses fonctions actuelles de ministre responsable des Aînés, se voit attribuer les fonctions de ministre responsable de la région des Laurentides.

Citation

« En tant que premier ministre, je suis heureux de pouvoir compter sur une équipe compétente pour m'appuyer. Je remercie M. Jolin-Barrette et Mme Bélanger d'avoir accepté ces nouvelles responsabilités. Notre gouvernement est déterminé à travailler pour défendre la nation québécoise et continuer tout ce qu'on fait pour nos Aînés ».

François Legault, premier ministre du Québec

SOURCE Cabinet du premier ministre

