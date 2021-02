Ajustements au Conseil des ministres

QUÉBEC, le 24 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, a procédé, ce mercredi, à des ajustements au sein de son Conseil des ministres.

Ainsi, M. Benoit Charette est nommé, en plus de ses fonctions actuelles, ministre de la Lutte contre le racisme. Cette nomination fait suite à une recommandation du rapport du Groupe d'action contre le racisme (GACR), déposé en décembre dernier. M. Christopher Skeete, député de Sainte-Rose, devient son adjoint parlementaire.

Également, Mme Lucie Lecours, députée de Les Plaines, est nommée ministre déléguée à l'Économie, afin d'épauler M. Fitzgibbon et Mme Proulx dans la plus importante relance économique que vivra le Québec depuis des décennies.

Finalement, M. Jonatan Julien est nommé ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Citations

« En tant que premier ministre, je veux toujours avoir la meilleure équipe pour m'entourer et pour m'aider à façonner le Québec de demain. Avec les ajustements apportés aujourd'hui, nous serons sur la bonne voie pour relancer l'économie du Québec, mais aussi pour rendre notre société encore plus accueillante. »

François Legault, premier ministre du Québec

« La lutte contre le racisme, c'est d'abord et avant tout une question de dignité humaine. Je m'y investirai pour que chaque citoyen du Québec, peu importe sa couleur de peau ou ses origines, puisse profiter de ce que notre nation, à laquelle nous appartenons tous, a de plus beau à offrir. Et pour que la nation québécoise profite à son tour de ce que chacun de ses citoyens a de plus beau à offrir. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et ministre responsable de la Lutte contre le racisme

« Je suis très heureuse que le premier ministre ait pensé à moi pour un portefeuille économique. Ce que j'aime de notre action gouvernementale, c'est la vision ambitieuse qu'on porte pour le Québec. Nous sommes guidés par un véritable esprit entrepreneurial. Je vais mettre toutes mes forces pour que les petites entreprises deviennent moyennes et que les moyennes deviennent grandes. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« C'est un privilège pour moi d'être nommé à titre de ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Je suis conscient du potentiel lié au développement énergétique de la région et je compte bien, comme ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, travailler avec la communauté pour mettre à profit ce potentiel. Je suis honoré de ces nouvelles fonctions et je m'engage à être présent dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine pour travailler avec les élus et la population au développement socioéconomique et à la valorisation du territoire. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Source : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, 514 585-4451

