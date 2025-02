AJUSTEMENT AU CONSEIL DES MINISTRES

QUÉBEC, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, a procédé aujourd'hui à un ajustement au sein de son Conseil des ministres.

Ainsi, monsieur Gilles Bélanger, député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre des Finances en matière d'Internet haute vitesse et de projets spéciaux de connectivité, devient ministre de la Cybersécurité et du Numérique.

Citation

« Je tiens à féliciter et remercier Gilles Bélanger d'avoir accepté ces nouvelles fonctions. Son engagement et son expertise, notamment en matière de connectivité et d'innovation numérique, seront des atouts précieux pour le Québec. Gilles est un député chevronné, et je suis certain qu'il saura relever ce défi avec succès. »

François Legault, premier ministre du Québec

