OTTAWA, ON, le 26 juill. 2022 /CNW/ - Le fonds Joan-Gillis de la Bibliothèque de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) a été ajouté au Registre de la Mémoire du monde du Canada de la Commission canadienne pour l'UNESCO (CCUNESCO).

Le fonds Joan-Gillis contient 149 lettres et 10 photographies de 13 personnes différentes, toutes de jeunes Canadiennes et Canadiens d'origine japonaise qui ont été envoyés dans des fermes et des camps d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre 1942 et 1946, ces jeunes ont écrit des lettres à leur amie et connaissance Joan Gillis, une étudiante de l'école secondaire Queen Elizabeth à Surrey, en Colombie-Britannique. Leur correspondance offre une perspective unique et jeune sur la guerre. Elle met aussi en lumière l'internement des Canadiennes et Canadiens d'origine japonaise et donne un aperçu exceptionnel de la vie quotidienne dans les fermes et les camps de travail au Manitoba et en Alberta. Joan Gillis, qui est par la suite devenue enseignante, a conservé ces lettres tout au long de sa vie, avant d'en faire don à la UBC un an avant son décès à l'âge de 91 ans, en 2019.

Le Registre de la Mémoire du monde du Canada contient des collections et des objets patrimoniaux ainsi que d'autres œuvres documentaires d'importance historique qui reflètent la diversité du patrimoine documentaire canadien. Le fonds Joan-Gillis est la deuxième collection de la Bibliothèque de la UBC à être ajoutée au Registre, après la collection Wallace B. Chung et Madeline H. Chung (en anglais) en 2019. Il est possible de consulter certaines photographies et lettres du fonds sur le site I Know We'll Meet Again (en anglais).

« Mme Gillis a soigneusement conservé ces lettres pendant toute une vie avant de les confier aux soins de l'université. Ce qu'elles nous permettent de comprendre, sur les expériences vécues par les auteures et auteurs et sur les répercussions de ces événements sur leur vie, est inestimable. Grâce à l'inscription de cette collection au Registre de la Mémoire du monde du Canada, leur histoire ne sera jamais oubliée. » - Krisztina Laszlo, archiviste à la Bibliothèque de la UBC

« Ces lettres offrent un aperçu unique de la façon dont ces garçons et filles canadiens d'origine japonaise ont composé avec des circonstances hors de leur contrôle et de leur volonté, en donnant un sens aux changements dans leur vie quotidienne à travers une amitié à distance. Leurs lettres témoignent aujourd'hui du pouvoir de leur créativité, de leur humour, de leur diversité et de leur vitalité pendant des temps difficiles qui ont à jamais transformé leur communauté et leur pays. » - Laura Ishiguro, Ph. D., professeure agrégée au Département d'histoire de la UBC

« La CCUNESCO se réjouit d'inscrire le fonds Joan-Gillis au Registre de la Mémoire du monde du Canada. Cet ajout sensibilisera à coup sûr le public aux injustices subies par les Canadiennes et Canadiens d'origine japonaise et nous renseignera davantage sur les répercussions personnelles de ces événements sur les jeunes. » - Roda Muse, secrétaire générale de la CCUNESCO

Que signifie l'inscription au Registre de la Mémoire du monde?

Créé en 2017, le Registre de la Mémoire du monde du Canada rassemble des collections importantes en lien avec l'histoire et le patrimoine canadiens. Ce Registre s'inscrit dans la continuité du programme Mémoire du monde de l'UNESCO, lequel contient diverses collections d'importance mondiale.

Le Registre de la Mémoire du monde du Canada donne un accès universel au patrimoine artistique, culturel, économique, géographique, linguistique, politique, scientifique, spirituel et identitaire de notre pays. Il souligne aussi l'importance de rendre ces collections uniques accessibles aux étudiantes et étudiants, au milieu de la recherche et au grand public.

Le Comité consultatif canadien de la Mémoire du monde est composé de spécialistes qui examinent les candidatures et formulent des recommandations à la CCUNESCO concernant les collections qui doivent être ajoutées au Registre de la Mémoire du monde du Canada.

