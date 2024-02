Cela représente plus de 350 pilotes et agents de bord

TORONTO, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Porter Airlines ajoute trois nouvelles bases d'affectation pour les aéronefs Embraer E195-E2 au Canada et recrutera plus de 350 pilotes et agents de bord à l'aéroport international d'Ottawa (YOW), à l'aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) et à l'aéroport international de Vancouver (YVR). Cette évolution appuie le réseau nord-américain en pleine expansion de la compagnie aérienne.

Cet été, Porter exploitera 14 itinéraires sans escale à partir d'Ottawa, 6 itinéraires depuis Montréal et 3 itinéraires depuis Vancouver. Ces bases contribuent à la solidité du réseau de Porter dans l'Est du Canada et à sa forte croissance dans les marchés de l'Ouest.

« Ces nouvelles bases offriront des possibilités importantes aux membres d'équipage qui veulent vivre près de leur lieu de travail, déclare Kent Woodside, vice-président exécutif et chef de l'exploitation de Porter Airlines. Un équipage local est mieux à même de soutenir l'engagement de Porter à l'égard de la fiabilité opérationnelle et, à terme, d'offrir un niveau de service encore plus élevé à nos passagers. »

Emplacement Entrée en vigueur Nombre approximatif de

membres d'équipage Ottawa Juin 2024 150 Montréal Juillet 2024 100 Vancouver Octobre 2024 100

Porter emploie actuellement environ 650 pilotes et 775 membres d'équipage de cabine travaillant depuis une base d'affectation d'aéronefs Embraer E195-E2 située à l'aéroport Pearson de Toronto, ainsi que depuis des bases d'affectation d'aéronefs Dash 8-400 situées à l'aéroport Billy Bishop de Toronto, à Ottawa, à Halifax et à Thunder Bay. La compagnie emploiera environ 2000 membres d'équipage d'ici la fin de 2024.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les possibilités de carrière chez Porter sur notre site Web. Les candidatures pour les bases d'affectation d'Ottawa et de Montréal seront ouvertes en mai, et celles concernant la base de Vancouver suivront en juillet. Les postes seront pourvus par phases, y compris les possibilités de transferts à l'interne.

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

