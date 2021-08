Ajout de nouvelles places dans le réseau des services de garde du Québec

QUÉBEC, le 23 août 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) reconnaît que l'annonce faite des 9014 nouvelles places dans le réseau des services de garde ce matin par le ministre de la Famille, monsieur Mathieu Lacombe, sera accueillie favorablement par les familles du Québec et permettra assurément de répondre en partie aux besoins criants de celles-ci.

« Tout nous indique que le ministre Lacombe et son ministère, ainsi que l'ensemble du gouvernement du Québec ont mis l'épaule à la roue pour que ça fonctionne. Le développement de ces 9014 nouvelles places, provenant de 142 projets acceptés permettra aux parents du Québec de bénéficier de places subventionnées, et ce dès mars 2022 où 5000 places seront rendues disponibles. Le seul bémol est que le ministre n'ait pas privilégié un développement réalisé uniquement par le réseau des centres de la petite enfance» affirme madame Francine Lessard, directrice générale du CQSEPE.

Nous vous rappelons que l'assouplissement des étapes de réalisation des projets aidera à ce que ces places deviennent rapidement disponibles. Auparavant, les groupes promoteurs devaient franchir 17 étapes de conformité avant de pouvoir ouvrir une nouvelle installation. Avec les assouplissements annoncés plus tôt cette année, les services de garde n'ont que 9 étapes à réaliser, ce qui permet de réduire les échéanciers.

