Ajout de la plateforme UPS My Choice® pour entreprises aux solutions déjà offertes aux PME du Canada

La solution, qui est adaptée aux appareils mobiles, permet de résoudre d'importants problèmes auxquels les PME sont confrontées. Grâce à une fonction d'auto-enregistrement, les expéditeurs et destinataires sont en mesure de surveiller, planifier et contrôler plus facilement leurs livraisons entrantes et sortantes, et d'y réagir. De plus, les utilisateurs peuvent partager l'accès avec d'autres membres de leur organisation pour leur permettre de bénéficier de la même visibilité et du même contrôle sur les livraisons.

Ce service étend la portée de la plateforme UPS My Choice aux clients commerciaux en s'appuyant sur le succès d'UPS My Choice pour envois résidentiels - lancé en 2011, ce dernier compte maintenant plus de 60 millions de membres dans le monde. UPS My Choice pour entreprises proposera une expérience cohérente, tant aux entreprises B2C que B2B.

« Notre engagement envers les petites et moyennes entreprises ici au Canada et ailleurs dans le monde est inébranlable », a déclaré Dominic Porporino, président d'UPS Canada. « La vaste gamme de services proposée est conçue pour permettre aux entreprises de toutes tailles d'accorder la priorité à la croissance de leurs activités. »

Voici les avantages dont les membres bénéficient :

Gain de temps - Visibilité accrue pour plusieurs utilisateurs au sein d'une même entreprise.

Service à la clientèle amélioré - Surveillance proactive des envois par l'entremise d'alertes et d'un tableau de bord commode et adapté aux appareils mobiles.

Réduction des coûts de main-d'œuvre - Processus de planification du personnel amélioré grâce aux prévisions d'envois entrants.

Réduction des coûts d'entreposage - Les prévisions d'envois entrants permettent aux entreprises de réduire les stocks qu'elles doivent maintenir.

UPS My Choice pour entreprises s'ajoute aux solutions et au soutien déjà proposés aux PME, notamment par l'entremise du programme d'exécution des commandes d'UPS, qui est idéal pour les petites et moyennes entreprises qui ont connu une croissance à l'échelle nationale ou qui ont besoin d'augmenter leurs capacités de distribution à un coût minimal. Les entreprises peuvent utiliser le programme d'exécution des commandes à tout moment, sans volume minimum. Pour découvrir comment le client d'UPS, Aria Vent, bénéficie des services d'exécution des commandes d'UPS, cliquez ici.

Pour les entreprises qui souhaitent alimenter leur croissance et rehausser l'expérience offerte à leurs clients, UPS GoldShield propose du soutien technique privilégié ainsi que des conseils sur la technologie, l'analytique avancée et l'intégration de systèmes et d'API.

Autres solutions d'UPS pour les PME :

Les ambassadeurs d'UPS offrent des conseils et du soutien personnalisés pour rendre l'expédition plus efficace et abordable.

L'étude Pouls de l'acheteur en ligne selon UPS présente les habitudes de magasinage des consommateurs.

Conseils d'emballage.

Outils pour l'expédition mondiale.

Pour de plus amples renseignements, visitez ups.com/bizhelp.

Pour en savoir plus sur UPS My Choice® pour entreprises, visitez ups.com/mychoicepourentreprises.

