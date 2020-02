Ajout d'un terminal portuaire à Houston, Texas - QSL franchit une autre étape marquante dans sa croissance

QUÉBEC, le 3 févr. 2020 /CNW Telbec/ - QSL commence l'année 2020 en force et poursuit son expansion sur la scène internationale avec l'ajout d'un terminal portuaire à Houston, Texas, au « South Central Cement Dock » avec une profondeur d'eau de 11,9 mètres. QSL Texas Terminals offrira dès maintenant à ses clients et partenaires un accès à la partie centrale des États-Unis via le fleuve Mississipi, artère névralgique de l'économie américaine et véritable plaque-tournante en matière de cargo international et d'échanges commerciaux. Cette présence hautement stratégique constitue la première phase d'un déploiement au sein du golfe du Mexique aux États-Unis.

« L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit en droite ligne avec notre volonté de dépasser les attentes et de répondre aux besoins évolutifs de nos clients, et ce, à une échelle toujours plus importante. Nous sommes fiers et emballés des possibilités que sous-tend cette expansion pour nos équipes comme pour nos clients. Encore une fois, notre empreinte socio-économique s'élargit. Nous gagnons en agilité et en efficacité. Nous pavons la voie à des synergies prometteuses en misant sur l'intermodalité et nous consolidons un leadership bien d'ici qui, aujourd'hui, dépasse largement nos frontières », de mentionner Robert Bellisle, président et chef de la direction de QSL.

QSL Texas Terminals possède dorénavant deux sites d'opérations dans la région de Houston : un accès aux quais « South Central Cement Dock » via Compass Marine, permettant le chargement et le déchargement de barges et de navires, ainsi qu'un terminal situé à Pasadena offrant 13 000 mètres carrés d'entreposage intérieur et 40 000 mètres carrés d'entreposage extérieur. Mentionnons que les services d'entreposage sont offerts depuis octobre 2019 pour les produits de base, les conteneurs, le transbordement ferroviaire, le transfert de vrac et l'ensachage, le camionnage local et régional, le factage de conteneurs et le regroupement de fret. Ce nouvel entrepôt est avantageusement situé pour desservir l'acier, les métaux, le bois d'œuvre, la cargaison pour les projets, le papier, le coton et le cargo général. Il est desservi par rail par la Port Terminal Railroad Association (PTRA), qui assure la commutation pour les chemins de fer Union Pacific et BNSF, et dessert le Kansas City Southern Railroad pour tout fret en provenance ou à destination du Mexique.

« Nous sommes fiers de mettre en place un point de service additionnel afin de continuer, année après année, à tenir notre promesse : la réussite sur mesure de nos clients. Je tiens à remercier toutes nos équipes qui se dépassent jour après jour et qui nous permettent de poursuivre notre ascension. En plus de 40 ans, QSL est devenue une entreprise dont la réputation d'excellence et l'expertise de pointe s'étendent maintenant à travers les Amériques » de conclure M. Bellisle.

À propos de QSL

QSL est une entreprise de classe mondiale spécialisée dans l'opération de terminaux portuaires et l'arrimage. Nous développons des solutions sur mesure afin d'offrir des méthodes de manutention innovantes tout en portant une attention soignée aux marchandises, en étant à l'écoute des besoins spécifiques de chaque client. L'entreprise, dont le siège social est situé à Québec, emploie plus de 1 300 personnes et opère dans plus de trente-cinq terminaux maritimes de Houston, Texas à St‑John's Terre-Neuve, en passant par Chicago sur les Grands Lacs. Sa vision est claire : devenir la référence nord-américaine de l'industrie en soutenant la réussite de nos clients, en participant activement à la croissance des marchés d'import et d'export canadiens et américains et en agissant pour le mieux-être des collectivités.

