CHONGQING, Chine, 6 février 2026 /CNW/ - La marque chinoise de véhicules intelligents de luxe AITO a officiellement signé un accord de coopération stratégique avec Performance Plus Motors (filiale d'Abu Dhabi Motors), un important groupe de concessionnaires automobiles dans le segment du luxe aux Émirats arabes unis. L'accord a été signé à Chongqing, en Chine, par Jason Wang, président de l'unité commerciale internationale de SERES AUTO, et Syed Faiz Karim, chef de la direction d'Abu Dhabi Motors. Leon He, président de SERES AUTO, et Kelvin Zhao, représentant principal d'ADM Chine, ont assisté à la cérémonie de signature. Ce partenariat, qui pose un jalon décisif dans l'expansion d'AITO sur les marchés internationaux des véhicules de luxe à énergie nouvelle, lance officiellement la prochaine phase de croissance mondiale de la marque.

Riche de 40 ans d'expérience dans le secteur, et soutenu par un vaste réseau de vente, une solide base de clients fortunés, une gestion et des services professionnels, ADM est devenu l'un des groupes de concessionnaires automobiles les plus influents du Moyen-Orient dans le segment du luxe. Sa philosophie centrée sur le client et ses innovations commerciales ont contribué à établir des références pour l'ensemble du secteur. AITO est la marque émergente de véhicules à énergie nouvelle qui a dépassé le plus rapidement le million d'unités produites, en seulement 46 mois. Son modèle phare, l'AITO 9, a porté la gamme des véhicules de plus de 500 000 RMB en Chine pendant 21 mois consécutifs, et confirme un dynamisme qui consolide la primauté d'AITO dans la mobilité intelligente de luxe.

Ce partenariat stratégique alimentera une puissante capacité d'action mutuelle, propre à renforcer en permanence la compétitivité de base dans l'industrie des automobiles de luxe. Grâce à une étroite collaboration, les deux parties aborderont un nouveau chapitre sur le marché des véhicules de luxe intelligents au Moyen-Orient, qui vise une croissance de valeur partagée tant pour la marque que pour le marché.

Performance Plus Motors, filiale d'ADM, sera responsable de la vente, de la livraison et du service après-vente des modèles intelligents de luxe d'AITO aux Émirats arabes unis, l'objectif étant de fonder l'expérience de marque et d'établir des centres de service qui proposent aux utilisateurs une expérience complète, conforme au positionnement d'AITO. Parallèlement, ADM tirera parti de ses connaissances du marché pour favoriser au niveau local la commercialisation et la communication sur la marque, afin d'accélérer l'entrée d'AITO dans les segments régionaux destinés aux consommateurs haut de gamme. Les deux parties collaboreront en outre dans les domaines du service à la clientèle, de l'information commerciale et du partage des ressources, en vue de construire un partenariat gagnant-gagnant à long terme.

Jason Wang, président de l'unité commerciale internationale de SERES AUTO, a déclaré : « Notre collaboration avec ADM est un tournant majeur dans la stratégie de mondialisation d'AITO, et constitue un nouveau point de départ pour notre conquête conjointe du marché des véhicules de luxe à énergie nouvelle au Moyen-Orient. La vaste expérience et les ressources d'ADM sur le marché local de l'automobile de luxe apporteront un soutien solide aux activités locales d'AITO. Cette entreprise mutuelle permettra non seulement d'innover intelligemment sur le marché des véhicules de luxe au Moyen-Orient, mais aussi de stimuler les capacités technologiques d'AITO pour réaliser de plus grandes percées sur le marché mondial. »

Syed Faiz Karim, chef de la direction d'ADM, a commenté : « Les capacités technologiques, la qualité des produits et le positionnement d'AITO comme marque de luxe répondent parfaitement aux exigences du marché haut de gamme du Moyen-Orient et correspondent à notre philosophie : cultiver le segment du luxe à la recherche d'expériences exceptionnelles. Nous nous appuierons sur nos canaux, nos ressources et nos avantages opérationnels pour soutenir pleinement le développement à long terme d'AITO sur le marché des Émirats arabes unis, explorer de nouvelles possibilités dans le segment des véhicules de luxe à énergie nouvelle et proposer une expérience de la mobilité toujours plus innovante et luxueuse. »

Les modèles AITO, dont l'adaptation du matériel et des logiciels aux critères locaux est désormais achevée, ont obtenu les certifications requises. Initiative pionnière d'une marque chinoise pour mobiliser ses clients internationaux, c'est aux Émirats arabes unis que son modèle vedette, l'AITO 9, a commencé les essais de conduite avec des utilisateurs locaux. En même temps, les véhicules AITO arrivaient au port de Dubaï, prêts à être livrés dès leur lancement officiel. L'infrastructure locale bien établie d'ADM fournira également une base solide pour le lancement des produits, leur livraison et les activités à long terme d'AITO aux Émirats arabes unis. AITO continuera de consolider sa présence au Moyen-Orient pour jeter les bases de son expansion dans les régions environnantes, tout en renforçant sans relâche le rayonnement international de la marque et son développement sur le marché mondial des véhicules intelligents de luxe à énergie nouvelle.

