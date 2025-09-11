MUNICH, 11 septembre 2025 /CNW/ - AITO, la marque de véhicules électriques intelligents haut de gamme a officiellement dévoilé sa nouvelle gamme mondiale de produits, les modèles AITO 9, AITO 7 et AITO 5, qui sont profondément localisés pour le marché du Moyen-Orient, au salon IAA MOBILITY 2025. Cette étape importante signifie qu'AITO a vraiment mis en œuvre des modèles certifiés à l'échelle mondiale qui répondent aux normes d'entrée sur les marchés étrangers, afin d'offrir la plus importante expérience de mobilité intelligente du « nouveau luxe » aux utilisateurs les plus avisés du monde entier.

L'habitacle intelligent du AITO 9 Présentation de la technologie Ranger-Extender

Fidèle à sa philosophie de « l'intelligence qui redéfinit le luxe », AITO met non seulement de l'avant des performances et la conception exceptionnelles du luxe traditionnel, mais établit également son concept de « nouveau luxe » en intégrant l'alimentation intelligente, l'aide à la conduite intelligente, la sécurité intelligente, l'habitacle intelligent, le châssis intelligent, les services intelligents et la fabrication intelligente. Cela crée une synergie de « luxe traditionnel et luxe technologique », permettant à AITO de transformer des technologies de pointe en formes concrètes du luxe, repoussant continuellement les limites des expériences de luxe dans les nouveaux véhicules mus par des énergies intelligentes.

Alimentation intelligente : La technologie Super Range-Extender redéfinit la nouvelle ère de l'alimentation sans anxiété

Le système Super Range-Extender de nouvelle génération de SERES offre trois avantages importants : il est ultra-silencieux, hautement intégré et très efficace. Avec une efficacité thermique de 44,8 % et une efficacité de conversion du carburant en électricité atteignant 3,65 kWh/L, ce qui équivaut à produire 3,65 kWh d'électricité à partir d'un litre de carburant, il figure parmi les principaux véhicules électriques à prolongateur d'autonomie produits en série de l'industrie. Ce système offre aux utilisateurs une expérience de mobilité plus sûre, plus silencieuse, plus efficace sur le plan énergétique et plus confortable, proposant une couverture tous scénarios et des déplacements sans tracas.

Grâce à la technologie de pointe Super Range-Extender de SERES, ces avantages technologiques se traduisent par une compétitivité concrète des produits. Depuis le lancement de la marque AITO jusqu'à la fin d'août 2025, la version REEV de quatre modèles a réalisé des ventes cumulatives de plus de 770 000 unités en Chine. Les données indiquent que 70 % du kilométrage des utilisateurs d'AITO est en mode purement électrique, ce qui facilite non seulement la conduite, mais réduit également les émissions de carbone de façon efficace.

La plateforme SERES MF offre un soutien technique de base et une intégration intelligente avancée pour les applications et les mises à niveau de la technologie Range-Extended. Première plateforme complète au monde, elle offre une sécurité intelligente, une puissance diversifiée, un espace polyvalent et d'autres avantages, tous conçus pour offrir aux consommateurs une expérience de conduite conviviale, très pratique et ultra-sécuritaire.

Aide à la conduite intelligente : Un ensemble imposant de données sur la conduite intelligente améliore chaque moment de nouveau luxe

La technologie d'aide à la conduite intelligente d'AITO a été largement adoptée sur le marché chinois. À la fin d'août 2025, les véhicules d'AITO avaient déjà accumulé plus de 3,45 milliards de kilomètres d'aide à la conduite intelligente, desservant plus de 621 000 utilisateurs. Sur le marché chinois, le système avancé d'aide à la conduite intelligente de pointe d'AITO peut couvrir tous les scénarios. Il prend également en charge des manœuvres complexes comme la navigation dans les carrefours giratoires, les virages en U dans les voies étroites et les passages par des portes d'entrée, offrant une expérience de conduite assistée révolutionnaire avec « l'arrivée à une touche ». Il est conçu pour améliorer considérablement la sécurité et la réactivité de la conduite, grâce à une fusion de la perception multidirectionnelle en temps réel et à des capacités d'intervention rapide en cas d'urgence. Les utilisateurs peuvent s'y retrouver dans divers scénarios complexes et voyager facilement.

AITO a commencé des tests de validation de ses fonctions d'aide à la conduite intelligente à l'étranger afin d'offrir une expérience de mobilité intelligente, exceptionnelle et sécuritaire aux utilisateurs du Moyen-Orient.

Sécurité intelligente : Couverture complète de l'ensemble du cycle de vie pour tous les scénarios

AITO croit fermement que « la sécurité est le luxe ultime ». Non seulement l'entreprise a-t-elle amélioré les caractéristiques de sécurité passive et active pour qu'elles soient plus robustes et intelligentes, mais elle a également construit un système de sécurité intelligente de pointe, pionnier de la philosophie de sécurité définie par les scénarios de l'industrie : fournir des solutions complètes qui couvrent la protection de la vie, la sûreté de l'alimentation, la sécurité des données, la protection de la santé, la protection des renseignements personnels et la cybersécurité, assurant une protection complète tout au long du cycle de vie.

Habitacle intelligent : Nous comprenons vos besoins

L'habitacle intelligent d'AITO permet de répondre à toutes sortes de besoins de conduite, de divertissement et de travail à tout moment. Il est possible de créer facilement des interactions entre plusieurs appareils et plusieurs écrans à l'aide de trois doigts dans quatre directions, ce qui permet à plusieurs personnes de profiter de différentes diffusions en continu ou du même contenu en même temps. Nous avons ajouté des fonctions comme des barres d'outils personnalisables et des économiseurs d'écran, offrant une expérience d'habitacle intelligent de pointe. Tirant parti des capacités de réflexion approfondie des grands modèles de langage, il offre des expériences d'interaction plus efficaces grâce à l'IA. Qu'il s'agisse de conversations quotidiennes, de contrôle d'appareils intelligents ou de services personnalisés, nous comprenons mieux vos besoins.

Localisation des produits : Se fondre dans les écosystèmes numériques locaux et les modes de vie locaux

Les versions du Moyen-Orient comprennent de vastes activités localisées de recherche et développement de fonctions de produits et des adaptations pour assurer la pleine conformité et l'harmonisation avec les conditions de conduite locales, répondant ainsi aux différents besoins de mobilité des clients régionaux. Non seulement l'habitacle intelligent prend en charge les interactions trilingues (chinois, anglais, arabe) et l'intégration à l'écosystème numérique local, mais ses performances matérielles entièrement améliorées sont adaptées à l'environnement naturel unique du Moyen-Orient. Ces modèles ont fait l'objet de tests rigoureux dans des conditions extrêmes comme les déserts, y compris des capacités renforcées à l'épreuve du sable pour des composants comme les caméras dans les véhicules, les pare-chocs avant et les phares; des systèmes de gestion thermique optimisés; et l'élimination des calandres actifs pour s'adapter aux températures élevées. De plus, pour répondre aux exigences réglementaires locales comme les normes eCall des Émirats arabes unis, les véhicules sont équipés d'une alerte de survitesse à 120 km/h, d'un verre entièrement transparent et d'étiquettes en langue arabe.

AITO fait progresser sa stratégie « mondiolocale » grâce à des tests approfondis en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, validant la durabilité des produits dans diverses conditions. Ses modèles ont obtenu la certification d'entrée sur le marché aux Émirats arabes unis. Pour mieux répondre aux besoins locaux, AITO exploite un centre de compétence à Amsterdam et une base de fabrication en Indonésie, tout en agrandissant ses centres localisés à l'échelle mondiale afin d'améliorer la qualité des produits et l'expérience utilisateur.

Le fondement solide de la philosophie de « nouveau luxe » d'AITO découle de la poursuite incessante et des investissements importants et soutenus de la marque dans la recherche et le développement technologiques, créant un solide « avantage concurrentiel » sur le plan de l'expertise de pointe. Il est renforcé par une collaboration approfondie avec des partenaires mondiaux de premier plan de l'industrie, en profitant de la sagesse mondiale commune pour créer des produits exceptionnels de pointe. Au cœur de cette initiative se trouve l'engagement inébranlable à « servir les utilisateurs sans réserve », en veillant à ce que chaque innovation et chaque itération proviennent des besoins des utilisateurs, en offrant des expériences de mobilité de luxe intelligentes qui comprennent les besoins des clients mondiaux, trouvent écho auprès de ceux-ci et gagnent leur confiance, faisant de chaque voyage l'incarnation ultime du « nouveau luxe ».

