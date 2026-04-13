Cette nomination apporte une vaste expertise en développement commercial et d'entreprise pour soutenir l'avancement du zelpultide alfa et la croissance future

MARIETTA, Géorgie, 13 avril 2026 /CNW/ - Airway Therapeutics, Inc., une société biopharmaceutique de phase clinique avancée qui développe de nouvelles thérapies biologiques pour les maladies respiratoires, inflammatoires et infectieuses, annonce aujourd'hui la nomination de Joe Todisco, président du conseil et chef de la direction de CorMedix Inc., à son conseil d'administration avec prise d'effet au 13 avril 2026.

M. Todisco possède plus de vingt ans d'expérience de direction dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique, avec un bilan éprouvé en stratégie commerciale, en développement d'entreprise et en entrepreneuriat.

« La vaste expérience de Joe dans la création et le développement d'entreprises pharmaceutiques spécialisées, combinée à sa perspective stratégique couvrant l'ensemble des fonctions commerciales et opérationnelles, sera inestimable dans l'avancement du zelpultide alfa vers la phase avancée de développement et dans notre préparation à sa mise sur le marché », déclare Marc Salzberg, MD, président du conseil et chef de la direction d'Airway Therapeutics. « Joe possède une expertise et des relations approfondies dans la mise sur le marché de produits dans le réseau hospitalier, un canal dans lequel Airway prévoit de lancer son produit phare pour la dysplasie bronchopulmonaire (DBP), en cas d'approbation. Son arrivée au conseil d'administration nous permet de compter sur une perspective éclairée alors que nous avançons vers notre prochaine étape de croissance continue. »

« Il s'agit d'une période importante pour la société, et j'ai hâte d'intégrer le conseil d'administration d'Airway pour contribuer à l'avancement de son pipeline et de sa vision stratégique », déclare M. Todisco. « L'approche novatrice d'Airway en matière de thérapies biologiques, en particulier son candidat principal, le zelpultide alfa, a le potentiel de répondre à d'importants besoins médicaux non satisfaits, y compris la DBP. Je me réjouis à l'idée de travailler avec l'équipe pour soutenir son pipeline et concrétiser sa vision stratégique. »

M. Todisco est actuellement président du conseil et chef de la direction de CorMedix inc. Avant de se joindre à CorMedix, il a travaillé pendant onze ans chez Amneal Pharmaceuticals, où il a occupé plusieurs postes de haute direction, notamment celui de directeur commercial d'Amneal Specialty et de vice-président principal du développement d'entreprise et des opérations internationales. Il a également été cofondateur et chef de la direction de Gemini Laboratories LLC, une société pharmaceutique spécialisée acquise par la suite par Amneal.

Plus tôt dans sa carrière, M. Todisco a dirigé la stratégie et le développement commercial en Amérique du Nord chez Ranbaxy Pharmaceuticals et a occupé divers postes de direction chez Par Pharmaceuticals.

M. Todisco est titulaire d'un baccalauréat en économie de l'Université Georgetown et d'une maîtrise en administration des affaires de la Fordham Graduate School of Business.

À propos d'Airway Therapeutics

Airway Therapeutics est une entreprise biopharmaceutique clinique de phase avancée qui met au point une nouvelle catégorie de thérapies biologiques pour redéfinir la prévention et le traitement des maladies respiratoires, inflammatoires et infectieuses. Son principal candidat, le zelpultide alfa, est actuellement en phase avancée de développement clinique pour la prévention de la dysplasie bronchopulmonaire (DBP) chez les très grands prématurés, une maladie pour laquelle il n'existe pas de traitement préventif approuvé. En tant que plateforme biologique, le zelpultide alfa fait également l'objet d'efforts d'application élargie à d'autres groupes d'âge et pathologies, dans le but d'améliorer les résultats pour les populations de patients vulnérables.

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SOURCE Airway Therapeutics