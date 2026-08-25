Airway Therapeutics finalise un financement en actions de 50 millions de dollars pour faire progresser le développement à un stade avancé du zelpultide alfa

La levée de capitaux soutient l'essai clinique de phase 2b/3 en cours pour la prévention de la dysplasie bronchopulmonaire, ainsi que les activités connexes de CMC et d'analytique

Environ 94 % des investisseurs actuels ont participé à la ronde de la série E-2

Analyse intermédiaire devant achever la partie phase 2b de l'essai prévue d'ici la fin du T2 2027

ATLANTA, 25 août 2026 /CNW/ -- Airway Therapeutics, Inc., société biopharmaceutique clinique à un stade avancé qui développe de nouvelles thérapies biologiques pour les maladies respiratoires, inflammatoires et infectieuses, annonce ce jour la clôture d'un financement en actions de 50 millions de dollars destiné à soutenir la poursuite du développement clinique à un stade avancé du zelpultide alfa, la nouvelle protéine D du surfactant humain recombinante (rhSP-D) de la société.

Le cycle E se compose de 26 millions de dollars précédemment levés grâce à un financement SAFE et de 24 millions de dollars dans le cadre de la série E-2 de la société. Le produit de cette levée de fonds servira principalement à permettre à Airway d'achever la partie phase 2b en cours de l'essai clinique de phase 2b/3 évaluant le zelpultide alfa pour la prévention de la dysplasie bronchopulmonaire (DBP) chez les très grands prématurés, ainsi que les activités connexes de chimie, fabrication et contrôle (CMC) et d'analytique nécessaires à l'avancement du programme.

La série E-2 a bénéficié d'une large participation de la base d'investisseurs actuels d'Airway, avec environ 94 % des investisseurs existants qui y ont participé. Les participants comprenaient Cincinnati Children's et un syndicat de grands bureaux familiaux, qui s'engagent à faire progresser de nouvelles thérapies pour les maladies respiratoires graves.

« Nous sommes extrêmement heureux de la forte participation et du soutien continu de nos investisseurs existants, environ 94 % de notre table de capitalisation actuelle ayant participé à la série E-2, ce qui reflète leur confiance envers Airway, notre équipe et le potentiel du zelpultide alfa », déclare Marc Salzberg, M.D., président du conseil et chef de la direction d'Airway Therapeutics. « Grâce à ce tour de financement, nous sommes bien positionnés pour maintenir la dynamique de notre programme clinique à un stade avancé, alors que nous évaluons le zelpultide alfa pour la prévention de la DBP chez les très grands prématurés, une population présentant d'importants besoins médicaux non satisfaits et pour laquelle il n'existe aucun traitement préventif approuvé. »

« Ce tour de financement renforce davantage la situation financière d'Airway alors que nous menons l'essai clinique de phase 2b/3 en cours et préparons les prochaines étapes importantes du développement du programme », déclare Alan S. Wolk, MBA, chef de la direction financière et chef de l'exploitation d'Airway Therapeutics. « Le produit de ce financement nous fournit les capitaux nécessaires pour soutenir l'étude clinique, ainsi que les travaux analytiques de CMC et de préparation à la BLA requis pour faire progresser le zelpultide alfa à travers les phases avancées de développement, de manière rigoureuse et efficiente. »

La prochaine étape majeure du développement des voies respiratoires est l'analyse provisoire prévue qui marque l'achèvement de la partie de la phase 2b de l'essai clinique de phase 2b/3 en cours. Les résultats de l'analyse provisoire sont attendus d'ici la fin du deuxième trimestre de 2027.

À propos du zelpultide alfa

Le zelpultide alfa est une protéine D du surfactant humain recombinante (rhSP-D), conçue avec précision pour reproduire l'intégralité de la structure quaternaire et la fonction biologique de la protéine native, tout en intégrant une glycosylation optimisée grâce à une technologie avancée de lignée cellulaire. Son activité thérapeutique repose sur trois mécanismes clés : la modulation des réponses immunitaires pour atténuer l'inflammation excessive, l'amélioration de la reconnaissance et de l'élimination des agents pathogènes et le maintien de l'homéostasie du surfactant pour soutenir la fonction pulmonaire. Plateforme biologique polyvalente, le zelpultide alfa est en cours de développement pour des patients de toutes les tranches d'âge, de la prévention de la dysplasie bronchopulmonaire (DBP) chez les très grands prématurés au traitement des affections respiratoires, inflammatoires et infectieuses aiguës et chroniques chez l'adulte.

L'indication principale du zelpultide alfa, la prévention de la DBP, fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase 2b/3, à la suite d'une étude de phase 1b ayant démontré un profil d'innocuité et de tolérabilité favorable.

À propos d'Airway Therapeutics

Airway Therapeutics est une entreprise biopharmaceutique clinique de stade avancé qui met au point une nouvelle catégorie de thérapies biologiques pour redéfinir la prévention et le traitement des maladies respiratoires, inflammatoires et infectieuses. Son principal candidat, le zelpultide alfa, est actuellement en phase avancée de développement clinique pour la prévention de la dysplasie bronchopulmonaire (DBP) chez les très grands prématurés, une affection pour laquelle il n'existe aucun traitement préventif approuvé. En tant que plateforme biologique, le zelpultide alfa fait également l'objet d'efforts d'application élargie à d'autres groupes d'âge et pathologies, dans le but d'améliorer les résultats pour les populations de patients vulnérables.

Pour en savoir plus, visitez le site https://www.airwaytherapeutics.com .

Contact de l'entreprise :

Libba Muzi

Airway Therapeutics

[email protected]

513-770-9630

SOURCE Airway Therapeutics