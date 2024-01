PESSAMIT, QC, le 25 janv. 2024 /CNW/ - Après le succès retentissant de la 1re édition de l'expédition des Premières Nations, 60 motoneigistes autochtones et allochtones fouleront de nouveau les sentiers sous le thème de la réconciliation. Pour une seconde année consécutive, l'Expédition des Premières Nations peut compter sur Airmedic, partenaire principal de l'évènement encore cette année, qui assurera la sécurité de tous les participants.

« En plus d'être motivée par des principes de réconciliation, Airmedic partage les quatre grandes valeurs de fraternité, de respect, de solidarité et de courage pour lesquelles les 60 motoneigistes repousseront leurs limites dans des conditions climatiques intenses » partage Sophie Larochelle, cheffe de direction d'Airmedic. « Considérant que 65% de nos opérations au Québec desservent des membres des Premières Nations, il est au cœur de nos valeurs d'appuyer l'Expédition qui est motivé par des principes de réconciliation » ajoute-t-elle.

Du 27 janvier au 10 février 2024, la 2e édition de l'Expédition Premières Nations verra 60 motoneigistes parcourir 3 250 kilomètres en s'arrêtant dans 14 villes et communautés. Suivant les participants de Pessamit jusqu'à Wendake, un hélicoptère configuré exclusivement pour le transport médical, un infirmier et un paramédic de vol se tiendront prêts en cas de demande d'évacuations d'urgence, de jour comme de nuit.

« C'est primordial pour nous d'avoir Airmedic à nos côtés pour offrir à tous les participants une couverture médicale héliportée. Par leur compréhension de la réalité sociale, culturelle et historique des Premières Nations, ils prodigueront rapidement des soins sécuritaires, respectueux et égalitaires » souligne Christian Flamand, organisateur et fondateur de l'évènement. « C'est une tranquillité d'esprit pour l'ensemble des participants que nous offre Airmedic » ajoute-t-il.

L'hélicoptère sera positionné à six endroits stratégiques, soit Pessamit, Mashteuiatsh, Rouyn-Noranda, Maniwaki, La Tuque et Wendake pour optimiser les opérations tout en permettant un temps de déploiement des plus rapide. Pour une deuxième année, Airmedic bénéficiera de l'appui non-négligeable d'Avjet, spécialisé dans la distribution de carburants aviation auprès de compagnies aériennes et d'exploitants d'aéronefs, qui épaulera les opérations en fournissant le carburant nécessaire et en mettant à disposition leurs infrastructures présentes tout au long des 3 250 kilomètres.

« Avjet Holding est fière de s'associer avec Airmédic pour la 2e édition d'Expédition Première Nation en leur offrant des infrastructures et un support pour leurs opérations de couverture médicale aux 60 participants de cette édition. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à cet évènement que nous considérons être porteur d'un message d'espoir, d'amour et réconciliation pour les communautés autochtones et d'allochtones. » Sylvain Touchette, Vice-président, Ventes et développement AVJET Holding inc.

Airmedic est une entreprise québécoise privée et novatrice qui offre un service d'assistance et de transport médical terrestre et aérien partout au Québec. Elle est la seule au Québec exploitant sa propre flotte d'avions et d'hélicoptères dédiés aux évacuations médicales d'urgence et aux transferts inter hospitaliers. Airmedic a mis en place la mise un comité de sécurisation culturelle, travaillant à instruire et former ses employés œuvrant sur le terrain à l'histoire des Premières Nations et des inuits afin d'offrir des soins sécuritaires respectant les plus hauts standards de l'industrie.

Expédition Premières Nations est un organisme à but non lucratif qui mise sur une des activités hivernales des plus apprécié sur notre territoire commun afin de rendre Hommage aux enfants des pensionnats indiens, des femmes autochtones assassinées et disparues, à notre Sœur Joyce Échaquan ainsi qu'aux enfants qui ont été enlevés de leur famille à la naissance et dont nous avons perdu la trace.

Expédition Premières Nations est également reconnue pour ses parcours hors-pistes inédits dont 30 % y serons consacré cette année ainsi que 70% sur les sentiers de la Fédération des clubs de motoneiges du Québec, notre partenaire principal, alors il va de soi que nous allons faire vivre cette expérience aux nouveaux participants avec les meilleurs guides autochtones et allochtones du Québec et planifier les meilleurs parcours et surtout sécuritaires pour cette nouvelle aventure.

Avjet Holding est spécialisée dans la distribution en vrac, la mise à bord et la mise en barils de carburants et offre ses services auprès de compagnies aériennes et d'exploitants d'aéronefs, ainsi qu'aux compagnies minières, forestières et maritimes. Elle est composée d'une équipe de passionnées qui travaillent ensemble pour relever des défis au quotidien. En plus d'une expertise de haut niveau, un service fiable et rapide, des formations personnalisées et des équipements à la fine pointe, Avjet Holding est disponible, flexibles et à l'écoute.

