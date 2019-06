Airmedic, fière partenaire du Grand Prix du Canada

LONGUEUIL, QC, le 7 juin 2019 /CNW Telbec/ - Du haut des airs, à une vitesse pouvant atteindre 528 km/h, une certitude demeure : les équipages d'Airmedic sont plus rapides que les 350 km/h de la Mercedes de Lewis Hamilton ou de la Ferrari de Sebastian Vettel. Voilà sans doute pourquoi l'organisation derrière le Grand Prix du Canada s'est à nouveau tournée vers Airmedic, sa flotte d'aéronefs et son personnel chevronné pour assurer les transports médicaux d'urgence et prêter assistance aux différentes écuries.

Du 7 au 9 juin 2019, alors que Montréal vibrera au rythme de la F1, tout un monde parallèle se met en branle sur l'Île Notre-Dame pour orchestrer une logistique d'une extrême complexité et définir les protocoles d'urgence, dont les évacuations médicales. Pendant qu'au sol les pilotes se disputeront les grands honneurs, à quelques mètres plus haut, toute une équipe se tient prête en cas d'urgence médicale. Bienvenue dans l'environnement d'Airmedic, un univers dominé par la vitesse de réaction, marqué par un espace exigu, et où l'équipage jongle avec l'adrénaline et le sang-froid. Bref, qui s'apparente, parfois, à la course automobile!

« Nous sommes heureux de sceller une nouvelle entente avec l'organisation derrière le Grand Prix du Canada et d'autant plus fiers de constater que les protocoles d'urgence mettent à profit la crédibilité et le savoir-faire d'Airmedic. Encore une fois, dans ces grands événements d'envergure, les équipes d'Airmedic incarnent ces partenaires de choix en termes de santé, de sécurité et de mitigation des risques », a commenté la vice-présidente exécutive d'Airmedic, Sophie Larochelle.

Que ce soit pour la course automobile, ou plus généralement pour prévenir des accidents de travail, s'acheter une tranquillité d'esprit lors d'une partie de pêche, d'une promenade en motoneige ou d'une escapade dans un chalet éloigné; des centaines de milliers de particuliers ou de clients corporatifs font confiance à Airmedic en se dotant de protections annuelles, saisonnières ou temporaires. Dernièrement, l'entreprise a procédé à sa 3 500e mission, autant de vies qu'elle a permis de sauver grâce à un personnel chevronné et des équipements parmi les plus sophistiqués.

À propos d'Airmedic

Airmedic est la seule entreprise au Québec exploitant sa propre flotte d'avions et d'hélicoptères exclusivement dédiés au secours médical d'urgence et aux transferts entre hôpitaux. Elle exploite une centrale d'urgence à la fine pointe de la technologie 24/7/365 grâce à l'engagement de ses 150 employés, autant de ressources spécialisées. L'équipe d'intervention médicale d'urgence d'Airmedic a pour mission de porter secours rapidement à tous les membres Airmedic en les transportant par hélicoptère ou par avion au centre hospitalier le plus approprié à leur état de santé. Elle est la première entreprise en sauvetage médical aéroporté à obtenir la certification de Transports Canada autorisant le vol de nuit à l'aide de lunettes de vision nocturne.

SOURCE Airmedic

Renseignements: Marie-Ève Côté, Directrice Marketing, Tél.: 418 687-4001, poste 1199, Cell.: (418) 575-0042, mecote@groupehuot.com

Related Links

http://www.airmedic.net/