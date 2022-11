LA TUQUE, QC, le 1er nov. 2022 /CNW Telbec/ - Expedition First Nations est fier d'annoncer qu'Airmedic devient son principal commanditaire et contribuera à la sécurité des participants sur l'ensemble du trajet qui débutera à Manawan et se terminera à Uashat Mak Mani-Utenam. Du 16 février au 04 mars 2023, un hélicoptère configuré pour les opérations médicales d'urgence sera déployé pour couvrir l'expédition sur l'ensemble du parcours.

Airmedic Inc. (Groupe CNW/Airmedic Inc.)

« C'est rassurant pour notre monde de savoir que leur sécurité est entre bonne main. Airmedic nous offre une éthique de travail et un professionnalisme qui permettront à nos équipes au sol, notamment à nos rangers, une meilleure coordination en cas d'urgence médicale. C'est un gros plus d'avoir une entreprise qui connait les régions hostiles et qui a une affinité naturelle avec les Premières Nations. » affirme Christian Flamand, organisateur et fondateur de l'évènement.

« Lorsque nous avons été approchés par l'équipe d'Expedition First Nations, nous avons tout de suite embarqué dans le projet afin d'apporter notre expertise en transport médical héliporté sur l'ensemble du trajet. Plus de 70% de nos opérations se font dans les communautés et sur le territoire des Premières Nations il était donc naturel pour Airmedic de s'associer à un évènement aussi rassembleur » souligne Sophie Larochelle, Cheffe de direction d'Airmedic.

Les organisateurs souhaitent par cet évènement travailler à la réconciliation des nations afin de commémorer et honorer les femmes autochtones disparues du Canada et ainsi sensibiliser la population du Québec aux réalités autochtones par le dépassement de soi.

Expedition First Nations c'est plus de 55 participants qui ont comme objectif de parcourir 4600km en motoneige sur le Grand territoire ancestral des premières nations.

