Air Transat : une offre exceptionnelle pour l'été 2020

« Nous entrons dans une nouvelle ère avec l'arrivée de nos Airbus A321neoLR. Combinés à notre flotte de gros porteurs, ils augmentent considérablement notre flexibilité en multipliant les possibilités de liaisons vers l'Europe et de correspondances au départ des grands aéroports canadiens. Les voyageurs en ressortent gagnants, avec davantage d'options de vacances et des fréquences accrues vers les destinations de leur choix », a déclaré Annick Guérard, chef de l'exploitation de Transat.

Fort de son succès en 2019, le service TGV AIR sera toujours offert aux voyageurs à l'été 2020. En partenariat avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Air Transat offre à ses clients un guichet unique permettant de rattacher leur vol à un billet de train au départ de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Ainsi, les voyageurs peuvent facilement accéder à 18 villes françaises de même qu'à Bruxelles, en Belgique. « Notre priorité, c'est de donner du choix aux touristes, et nombreux sont ceux qui en ont profité cette année », a ajouté Mme Guérard.

Les destinations européennes

Air Transat offrira 17 vols par semaine vers Paris au départ de Montréal, soit trois de plus qu'en 2019, et mettra encore une fois de l'avant une offre exceptionnelle vers les villes de province de Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Nantes, Toulouse et Bâle-Mulhouse.

La plupart de ces destinations françaises seront également accessibles en partance de Québec, de Toronto, de Calgary et de Vancouver grâce à des vols de correspondance. Au total, Air Transat offrira des vols directs vers 20 villes européennes au départ de Montréal. Elle desservira aussi Paris à partir de Toronto, à raison de cinq fois par semaine.

Air Transat offrira 24 vols par semaine vers le Royaume-Uni au départ de Toronto, soit cinq de plus qu'en 2019. En direction de Londres, elle proposera deux vols par jour au plus fort de la saison. Chaque semaine, le transporteur offrira cinq vols vers Manchester, en Angleterre, et cinq vols vers Glasgow, en Écosse. La plupart de ces destinations seront également accessibles aux voyageurs en partance de Montréal, de Calgary et de Vancouver grâce à des vols de correspondance. Au total, Air Transat desservira 15 villes européennes en vol direct au départ de Toronto. Elle assurera également la liaison Montréal-Londres à raison de cinq fois par semaine.

Au départ de Vancouver, Air Transat offrira trois vols par semaine vers Amsterdam (Pays-Bas), Manchester et Londres, de même que douze vols par semaine vers Toronto et sept vols par semaine vers Montréal, facilitant ainsi l'accès à la majorité des destinations européennes qu'elle proposera l'été prochain.

Au départ de Québec, Air Transat offrira quatre vols directs par semaine vers Paris, soit un de plus qu'en 2019. Le transporteur maintient aussi ses vols entre Québec et Montréal, permettant ainsi une correspondance vers 16 villes européennes.

Mariant culture et soleil, les grandes destinations touristiques que sont la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la Croatie continuent d'exercer un grand attrait auprès des voyageurs. Au départ de Toronto et de Montréal, Air Transat proposera 58 vols par semaine vers ces pays méditerranéens, dont un vol vers Faro, au Portugal -- une primeur en été.

Vols intérieurs et de correspondance

Air Transat continue d'optimiser son offre de vols intérieurs afin d'accommoder ses clients qui souhaitent s'envoler vers une destination européenne par le biais d'une correspondance. Elle proposera douze vols par semaine de Vancouver vers Toronto, et un vol par jour de Vancouver vers Montréal. Au départ de Calgary, elle desservira Toronto et Montréal à raison de quatre fois par semaine, respectivement. De plus, le transporteur offrira 14 vols Toronto‑Montréal et quatre vols Québec-Montréal par semaine.

Nombre de vols hebdomadaires, directs ou avec correspondance, prévus vers l'Europe au plus fort de la saison

Les chiffres indiquent le nombre de vols directs

Les points (-) indiquent les destinations desservies avec vol de correspondance



Au départ de Montréal Au départ de Toronto Au départ de Vancouver Au départ de Calgary Au départ de Québec AMSTERDAM - Pays-Bas - 4 3 -

ATHÈNES - Grèce 3 3 -



BÂLE-MULHOUSE - Suisse 2 - - -

BARCELONE - Espagne 4 3 - - - BRUXELLES - Belgique 3 - - - - BORDEAUX - France 4 - -

- COPENHAGUE - Danemark 2 - - -

DUBLIN - Irlande - 5 - -

FARO - Portugal - 1





GLASGOW - Écosse - 5 - -

LAMEZIA - Italie - 1 -



LISBONNE - Portugal 5 4 - - - LONDRES - Angleterre 5 14 3 - - LYON - France 5 - - - - MADRID - Espagne 3 - - -

MALAGA - Espagne 3 -



- MANCHESTER - Angleterre

5 3 -

MARSEILLE - France 5 - -

- NANTES - France 4 -



- NICE- France 2

- - - PARIS - France 17 5 - - 3 PORTO - Portugal 3 3 -

- PRAGUE - République tchèque 2 - - - - ROME - Italie 6 6 - - - TOULOUSE - France 5 - - - - VENISE - Italie 3 2 - - - ZAGREB - Croatie

3







Destinations Sud

Les vacances au soleil demeurent populaires même l'été. En 2020, Air Transat offrira 50 vols par semaine au départ de Montréal vers 16 destinations au Mexique, dans les Caraïbes et aux États-Unis, incluant Fort Lauderdale et Orlando, en Floride, San Diego, en Californie, et La Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Le transporteur offrira 30 vols par semaine au départ de Toronto vers 10 destinations Sud. Enfin, Air Transat proposera des vols vers Punta Cana (République dominicaine), Cancun (Mexique) et Fort Lauderdale (Floride) au départ de Québec.

Nombre de vols hebdomadaires directs prévus vers le Sud et les États-Unis, au plus fort de la saison



Au départ de Montréal Au départ de Toronto Au départ de Vancouver Au départ de Québec DESTINATIONS SUD CANCUN - Mexique 5 6

1 CAYO COCO - Cuba 4 3



CAYO LARGO - Cuba 1





HOLGUIN - Cuba 2 2



LA ROMANA - République dominicaine







MONTEGO BAY - Jamaïque 2 2



PORT-AU-PRINCE - Haïti 2





PUERTO PLATA - République dominicaine 2 1



PUERTO VALLARTA - Mexique



3

PUNTA CANA - République dominicaine 7 5

1 ROATAN - Honduras 1





SAMANA - République dominicaine 1





SANTA CLARA - Cuba 4 3



VARADERO - Cuba 5 4



LES ÉTATS-UNIS FORT LAUDERDALE - Floride 5 2

1 LA NOUVELLE-ORLÉANS - Louisiane 2





ORLANDO - Floride 4 2



SAN DIEGO - Californie 3







À propos d'Air Transat

Air Transat est le transporteur vacances numéro un au Canada. Elle offre une soixantaine de destinations internationales dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe, ainsi que des vols intérieurs et de correspondance au Canada. Chaque année, la compagnie aérienne transporte quelque 5 millions de passagers. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances qui propose des forfaits, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes. Transat a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal.

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax

Meilleur voyagiste et meilleur fournisseur global aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media

Meilleure compagnie aérienne et meilleur voyagiste à la remise des trophées Uni‑Vers de l'Association des agents de voyages du Québec

Parmi les meilleurs employeurs au Canada et première compagnie aérienne au palmarès de Forbes

