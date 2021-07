Air Transat reprend son envol dès aujourd'hui Tweet this

Une offre estivale diversifiée et une nouvelle liaison domestique

Afin de répondre à la demande soutenue des voyageurs souhaitant découvrir le Canada cet été, Air Transat opère un programme étoffé de vols intérieurs entre Calgary, Montréal, Québec, Toronto et Vancouver. Par ailleurs, elle offre pour la toute première fois et en exclusivité des vols directs entre Québec et Vancouver.

Ce programme domestique permet également aux voyageurs canadiens de profiter de vols de correspondance et, ainsi, accéder à davantage de liaisons internationales au départ de Montréal, Toronto et Québec.

Ainsi, au départ de Montréal, Air Transat opérera progressivement des vols directs vers Cuba (Holguin et Varadero), les États-Unis (Fort Lauderdale et Orlando), la France (Paris), Haïti (Port-au-Prince), le Mexique (Cancun), le Portugal (Lisbonne) et la République dominicaine (Punta Cana).

Les voyageurs en partance de Toronto pourront profiter de vols directs vers l'Angleterre (Londres), Cuba (Holguin et Varadero), les États-Unis (Fort Lauderdale et Orlando), le Mexique (Cancun), le Portugal (Porto) et la République dominicaine (Punta Cana).

Finalement, les voyageurs de Québec pourront profiter de vols directs vers les États-Unis (Fort Lauderdale).

La compagnie propose également cet été une sélection de forfaits Sud dans plus de 160 propriétés et quatre Collections Soleil, soit Grand Luxe, Hors du Bureau, Famille et Solo.

Sous réserve de l'évolution des restrictions de voyages, Air Transat pourrait toutefois devoir modifier son calendrier de vols. Néanmoins, elle tient à rassurer que les clients touchés par des changements majeurs seraient admissibles à un remboursement.

Trois appareils Airbus A321neoLR s'ajoutent à la flotte

Air Transat poursuit la transformation de sa flotte grâce à la livraison de trois nouveaux Airbus A321neoLR, portant à dix le nombre total de ces appareils intégrés à ses rangs. Comme prévu, sept appareils additionnels sont attendus progressivement d'ici 2023. Rappelons que ces avions de nouvelle génération ont le plus faible impact sur l'environnement de leur catégorie, appuyant ainsi l'engagement de la compagnie à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Ces ajouts viennent bonifier la flotte de classe internationale du transporteur, l'une des plus modernes de l'industrie.

À propos d'Air Transat

Marque phare du voyage loisir depuis près de 35 ans, Air Transat offre des vols intérieurs et de correspondance au Canada et des vols internationaux dans des destinations de choix en Amérique et en Europe. Air Transat et son personnel s'emploient à servir les voyageurs avec passion et convivialité et à leur offrir une prestation sécuritaire tout au long de leur parcours de voyage. Le transporteur met en œuvre des initiatives pour réduire ses émissions de carbone, notamment l'exploitation d'appareils Airbus de dernière génération et le développement du carburant d'aviation durable. Air Transat a été élue Meilleure compagnie aérienne de loisir au monde par les passagers aux World Airline Awards de Skytrax.

Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une entreprise de tourisme international intégrée qui a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable. Son siège social est situé à Montréal.

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax

Classée 2e entreprise dans la catégorie Voyages et loisirs et 57e toute catégorie confondue au palmarès des meilleurs employeurs au monde de Forbes

Meilleur voyagiste et meilleur fournisseur global aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media

