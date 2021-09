Air Transat remporte à nouveau le titre de Meilleure compagnie aérienne de loisirs au monde

Le transporteur est à la tête du classement depuis 2018

MONTRÉAL, le 28 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Air Transat est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu, pour la quatrième fois, le titre de meilleure compagnie aérienne de loisirs au monde aux World Airline Awards de Skytrax.

« Recevoir de nouveau cette distinction revêt une signification toute particulière cette année, alors que l'industrie du voyage émerge tout juste d'un contexte absolument inédit. Savoir que l'expérience Air Transat a gardé sa place au cœur des voyageurs me remplit de fierté et d'ambition pour la suite des choses », déclare Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat. « Mais par-dessus tout, ce prix cristallise le professionnalisme et le dévouement de nos employés, car ce sont eux qui font briller notre étoile chaque jour. Je tiens à les remercier chaleureusement », ajoute-t-elle.

« Il s'agit d'un accomplissement remarquable que d'être nommée Meilleure compagnie aérienne de loisirs au monde pour une quatrième fois, ajoute Edward Plaisted, président-directeur général de Skytrax. C'est aussi une reconnaissance notable pour le personnel naviguant d'Air Transat qui continue, de toute évidence, de dépasser les attentes de sa clientèle ».

L'expérience Air Transat

Le transporteur desservira au cours des prochains mois le Canada, les États-Unis, l'Europe et le Sud au moyen d'une flotte nouvelle génération composée des appareils les plus verts de leur catégorie, les Airbus A321neoLR.

Il continuera également de se distinguer avec son expérience chaleureuse et conviviale à chaque étape du parcours voyage, de la réservation au retour des vacances. Que ce soit par sa Classe Club exclusive qui allie confort et service personnalisé ainsi que sa Classe Économie des plus invitantes, par son Club Enfants créé spécialement pour les globe-trotteurs de 2 à 11 ans ou, enfin, par son surclassement Option Plus pour les voyageurs qui souhaitent rehausser leur expérience à bord.

À propos des World Airline Awards

Les World Airline Awards ont été créés en 1999 lorsque Skytrax a lancé le premier sondage mondial mesurant la satisfaction des passagers de compagnies aériennes. Se déroulant sur 9 mois, dans 100 pays, le sondage recueille les évaluations des voyageurs interrogés sur l'offre de plus de 300 compagnies aériennes. Le classement de ces compagnies est établi en fonction d'une quarantaine de critères qui vont de la réservation au service du personnel, en passant par le confort des sièges, la propreté et le divertissement à bord. Cette année, l'enquête a recueilli l'avis de plus de 13 millions de passagers dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les World Airline Awards, visitez www.worldairlineawards.com.

À propos d'Air Transat

Née à Montréal il y a 35 ans, Air Transat est une marque phare du voyage loisir. Élue Meilleure compagnie aérienne de loisirs au monde par les passagers aux World Airline Awards de Skytrax, elle offre l'accès à des destinations internationales et canadiennes. Tout au long de leur voyage ou de leur séjour, elle s'emploie à servir ses clients avec passion et convivialité et à leur offrir une prestation parfaitement sécuritaire. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus verts de leur catégorie, elle s'engage au profit d'un environnement plus sain, qu'elle sait essentiel pour son activité et les magnifiques destinations qu'elle dessert . Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une référence mondialement reconnue du voyage loisirs qui a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable.

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax

Classée 2 e entreprise dans la catégorie Voyages et loisirs et 57 e toute catégorie confondue au palmarès des meilleurs employeurs au monde de Forbes

entreprise dans la catégorie Voyages et loisirs et 57 toute catégorie confondue au palmarès des meilleurs employeurs au monde de Forbes Meilleur voyagiste et meilleur fournisseur global aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media

Positionnée au 21ème rang des entreprises citoyennes du Canada au classement de Corporate Knights

