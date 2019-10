Air Transat offre une nouvelle liaison vers San Diego et renforce son offre vers les États-Unis

« Avec ces nouveautés vers le sud et l'ouest des États-Unis, nous sommes fiers d'ajuster notre offre aux attentes croissantes des voyageurs et de demeurer pour eux le transporteur vacances numéro un au Canada. Le marché touristique nord-américain est vigoureux et c'est avec enthousiasme que nous multiplions les possibilités qui s'offrent à nos clients en matière de destinations et de fréquences, tout en renforçant notre plaque tournante de Montréal », a déclaré Annick Guérard, chef de l'exploitation de Transat.

« Nous sommes très heureux d'accueillir la première route directe vers San Diego au départ de Montréal. Grâce à notre partenaire Air Transat, YUL Aéroport international Montréal-Trudeau affiche une offre de service aérien accrue et enrichie avec une fréquence bonifiée de vols vers le sud et l'ouest des États-Unis. Le choix pour la saison estivale 2020 s'annonce très varié pour les Québécois et Québécoises, avec encore plus de destinations à découvrir », a mentionné Philippe Rainville, président-directeur général d'Aéroports de Montréal.

San Diego : des vacances ensoleillées sur le Pacifique

Située sur la côte du Pacifique, San Diego exerce un attrait grandissant auprès des voyageurs québécois, comme d'ailleurs toute la Californie. Cette destination vacances de premier ordre est notamment célèbre pour son zoo, son quartier historique, sa romantique plage Coronado et ses couchers de soleil au parc naturel Sunset Cliffs. De son emplacement idéal, San Diego offre aux voyageurs un accès facile à Los Angeles, à Disneyland et à plusieurs parcs nationaux, dont la réserve naturelle Torrey Pines, endroit de prédilection des randonneurs.

San Diego sera offerte en vol direct au départ de Montréal trois fois par semaine l'été prochain, les lundis, mercredis et dimanches à compter du 15 juin et jusqu'au 28 octobre.

La Nouvelle-Orléans : offerte toute l'année en 2020

À compter de novembre, Air Transat proposera deux vols hebdomadaires, les jeudis et dimanches, à destination de La Nouvelle-Orléans au départ de Montréal. Devant la demande soutenue, le transporteur annonce qu'il étendra le service à la saison d'été 2020.

La Nouvelle-Orléans connaît un succès grandissant auprès des touristes canadiens, qui y sont d'ailleurs les principaux visiteurs étrangers, notamment en été. Il ne faut pas s'en étonner. Avec son caractère unique au monde, La Nouvelle-Orléans est une ville haute en couleur, très animée, où la musique, la cuisine locale et les racines françaises rivalisent pour charmer le voyageur. C'est aussi une ville de festivals : l'Essence Festival de musique africaine, le Crescent City Blues and BBQ Festival, le Satchmo SummerFest en l'honneur de Louis Armstrong et le New Orleans Oyster Festival n'en sont que quelques exemples.

La Floride : plus de vols vers cette destination emblématique

Destination chouchou de nombreux Québécois, la Floride continue de charmer par la variété de son offre, qui séduit les voyageurs de tous âges. Air Transat ajoutera l'été prochain quatre vols par semaine à destination de Fort Lauderdale, soit trois au départ de Montréal et un autre au départ de Québec, qui sera d'ailleurs le seul vol direct entre cette ville et Fort Lauderdale en été. Air Transat ajoutera également deux vols par semaine au départ de Montréal vers Orlando.

Tous les détails de la programmation aérienne d'Air Transat pour l'été 2020 seront annoncés sous peu.

À propos d'Air Transat

Air Transat est le transporteur vacances numéro un au Canada. Elle offre une soixantaine de destinations internationales dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe, ainsi que des vols intérieurs et de correspondance au Canada. Chaque année, la compagnie aérienne transporte quelque 5 millions de passagers. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances qui propose des forfaits, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes. Transat a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal.

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax.

Meilleur voyagiste et meilleur fournisseur global aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media.

Meilleure compagnie aérienne et meilleur voyagiste à la remise des trophées Uni-Vers de l'Association des agents de voyages du Québec

Parmi les meilleurs employeurs au Canada et première compagnie aérienne au palmarès de Forbes.

